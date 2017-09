Un morceau d’Acadie chez nous

Au cours des prochaines semaines, j’aimerais vous faire connaître L’Acadie et sa vaillante nation qui font partie de nous puisque 30 % des habitants du Québec ont au moins un aïeul acadien. Avant de vous faire voir les Maritimes, je vais vous parler d’un joyau de l’Acadie, que mystérieusement très peu de gens connaissent, et qui est aux portes de Montréal. Je parle du village appelé L’Acadie, désormais fusionné à Saint-Jean-sur-Richelieu, à la sortie 62 de l’autoroute 30. Il y a quelque 200 ans, cinquante familles sont venues prendre racine ici après le « grand dérangement » qu’entraîna la déportation de 1755.

Comme pour ajouter à leur malheur national, durant le soulèvement des patriotes de 1837-1838, des dizaines de ces maisons d’Acadiens furent brûlées par les habits rouges du vieux brûlot Colborne adepte des allumettes. Le plus bel ensemble architectural du village, c’est-à-dire l’église et le presbytère, a été épargné à condition que les soldats puissent y passer la nuit. Pendant ma visite au mois d’août, une équipe de tournage de Radio-Canada venait d’y tourner une scène des Belles histoires des pays d’en haut.

Au fil du temps, cette plus vieille paroisse du haut Richelieu verra naître le grand peintre Napoléon Bourassa et un célèbre atelier de rouets pour filer la laine, L’Heureux, qui a équipé nos arrières-grands-mères pendant plus d’un siècle.

C’est agréable à visiter. Une randonnée pédestre ou à bicyclette vous fera voir sur 7 kilomètres une soixantaine de demeures typiquement acadiennes, plusieurs très anciennes, magnifiquement entretenues, et dont les propriétaires n’ont pas honte, contrairement aux Québécois, d’arborer leur tricolore étoilé.

À voir sur le chemin des vieux moulins : il y a une maison qui date de 1867, où vécurent deux anciens maires de L’Acadie. Aujourd’hui, elle est habitée par une institutrice passionnée d’histoire et dévouée à la dynamisation de ce morceau de terre acadienne égaré en sol québécois.