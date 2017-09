Un peu de douceur

Les constructeurs d’automobiles ne nous comprennent pas. Chaque fois que je monte dans une bagnole récente, j’ai toujours la même titillante frustration. Pourquoi ces pneus devenus si durs, si raides ? Pourquoi cette suspension si rigide ? Pourquoi ces sièges si durs ? J’admets que des kids ou amateurs de voitures sport recherchent la sensation de coller à la route, mais il me semble que la majorité des gens apprécieraient davantage une douceur de roulement optimale, des ressorts et amortisseurs qui réduisent les imperfections de la route et des fauteuils moelleux et mieux rembourrés. Dans ce sens, mon vieux pick-up GMC Sierra 2004 est chef de file. Ça, c’est du confort. Sur les grandes routes, à haute vitesse, on a l’impression de piloter un avion tellement c’est stable. Dans les chemins de gravier ou très accidentés, ça ne cogne jamais et il absorbe les trous et les bosses.

TOUT DOUX MON MINOU

J’en ai souvent parlé à des vendeurs de bagnoles qui me répondent tous que cette rigidité s’inscrit dans la recherche de la meilleure tenue de route. Je m’excuse, mais j’aime mieux le confort peupère et douillet que le char capable de prendre les courbes à 120 km/h. Ça me tape, ces bagnoles qui réagissent dès qu’on passe sur un lacet. Conduire est tellement agréable, pourquoi pas dans la ouate, le velours ? Aussi, on a l’impression que les constructeurs de voitures ne se sont jamais assis sur une banquette arrière. Pourquoi a-t-on moins de confort dans cette portion de la bagnole ? Pas de respect pour les invités ? Pensez à nos fesses, notre dos et notre apaisement au volant. C’est tellement meilleur quand c’est doux, me disait justement Manon.

PAQUET VOLEUR

Dommage que le marathon de Montréal soit annulé. C’était le moyen le plus rapide pour se déplacer à Montréal.

Depuis que Gallagher fait de la pub pour McDo, il ne cesse de changer de trio.

Un défi pour Denis Coderre en campagne électorale : une pancarte par cône orange.

Égalité. Kim Jong-un est maintenant au service.

Respectez la prostituée. C’est une femme qui se donne beaucoup de mâles.

À DEMAIN

Avertissement à tous pour demain. Il est risqué de courir plus de 26 kilomètres.