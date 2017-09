GEOFFRION "Jeff" Lucien



À Montréal le 22 septembre 2017 est décédé à l’âge de 72 ans, M. Lucien "Jeff" Geoffrion, conjoint de Mme Danielle Mercier.Maintenant aux côtés de son frère Armand, il laisse dans le deuil ses enfants Stéphane (Line Lachance) et Lyne, sa conjointe Danielle (son fils Sébastien Ratelle (Tina Patel)).Il quitte également ses petits-enfants Danyka Geoffrion, Emilie et Justin Patenaude, sa soeur jumelle Lucienne (feu André Chaput), la mère de ses enfants Mme Jocelyne Milette ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 30 septembre de 14h à 17h au salon de la:801 BOUL. DES LAURENTIDESST-JÉRÔME (St-Antoine)Sortie 39 / Aut 15www.maisontrudel.comUne cérémonie hommage se déroulera au salon même à 16h.Votre témoignage de sympathie peut s’exprimer par des dons à la Société canadienne du cancer ou à la Société canadienne du rein. Cartes disponibles au salon.