À l’assaut des eaux les plus tumultueuses

L’équipe canadienne qui participera aux prochains Championnats du monde de rafting, au Japon, n’a de canadienne que son nom puisqu’il s’agira en réalité d’une délégation toute québécoise qui représentera l’unifolié à cette compétition méconnue.

Sept femmes de la région de Québec ont obtenu le privilège de partir à la conquête du titre mondial de rafting à six du 2 au 9 octobre sur la rivière Yoshino, près de Miyoshi, après avoir enlevé les honneurs du Championnat canadien l’an dernier.

Et elles sont déjà assurées d’y retourner en 2018, en Argentine cette fois, en ayant conservé la prestigieuse place le printemps dernier.

Pas de subvention

Sans subvention gouvernementale pour la pratique de leur sport, les sept filles doivent faire des pieds et des mains pour trouver des commanditaires. Le jour, elles travaillent, le soir, elles descendent les rivières de la région à des vitesses inimaginables, dont les rapides de Tewkesbury, motivées par la passion et le désir d’être reconnues pour leurs efforts.

« On met énormément de temps en rivière. On a la volonté de le faire. Quand on monte à Tewkesbury, il faut gonfler le bateau, puis le dégonfler. Nous sommes très rigoureuses dans notre entraînement », explique l’une des membres de l’équipe, Geneviève Desroches.

Âgée de 28 ans, Desroches est enseignante en sciences au secondaire. Spécialiste du canot à glace durant la saison hivernale, elle s’est mise au rafting après avoir entendu parler de cette équipe qui se cherchait une nouvelle équipière. Pour ses débuts, qui datent du printemps dernier, elle a déboursé environ 2500 $ en équipements.

« On ne compte pas, car on serait quasiment découragées ! La recherche de commanditaires est difficile, les gens ne savent pas qu’il y a une équipe nationale et pensent qu’on fait du rafting pour s’amuser. Ça nous prend environ 40 minutes pour descendre ce que les gens vont faire en plus de trois heures », raconte-t-elle.

Un top 5 en vue

En Asie, la bande de Québec prendra part à quatre épreuves, soit le sprint, les confrontations, le slalom et la descente, leur spécialité. « Il y a une médaille pour chaque discipline ainsi qu’au cumulatif, où on aimerait obtenir un top 5 », souhaite Desroches. Le Canada avait raflé l’or à ce rendez-vous, en 2009, en Bosnie.