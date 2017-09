Comment choisir entre les deux?

Je suis avec mon chum depuis cinq ans, mais ce n’est pas vraiment mon type d’homme. J’ai commencé à sortir avec lui à une période de ma vie où les choses allaient mal et où j’avais besoin d’une épaule accueillante pour me consoler et me permettre de retomber sur mes pieds. Cet homme, de 10 ans mon aîné, tombait à point nommé. Rendue à 30 ans, après quelques relations uniquement basées sur le sexe et l’apparence, je croyais venu le temps de me stabiliser.

Le problème, c’est que j’ai recommencé à me sentir attirée par les hommes plus jeunes et plus sexy que je croise. Pour être honnête, j’ai sauté la clôture deux fois au cours de la dernière année. Pire, le deuxième, avec qui je sors encore après six mois, me jure qu’il m’aime à la folie. Je ne me décide donc pas à rompre avec lui.

Je ne sais plus trop quoi penser ni quoi faire avec ça. Je suis prise au milieu de deux gars qui m’aiment, mon chum et mon amant, et je ne sais plus lequel j’aime vraiment. Mon chum, j’y suis très attachée, car il apporte la stabilité dans ma vie. Mais mon amant, j’y suis attachée aussi, car il m’excite encore sexuellement après plusieurs mois de fréquentation, et son côté bum de ruelle m’apporte une impression de jeunesse qui me fait oublier que je vieillis.

Je sais que mon chum serait très affecté si je le quittais et ça me retient de lui faire autant de mal. Mais en même temps je n’ai pas envie de laisser aller mon amant, car il comble la partie de moi qui s’ennuie avec mon chum. Pensez-vous qu’il y en a un que j’aime plus que l’autre sans le savoir ?

Fille qui doute

Ces deux garçons vous aiment et c’est ça qui vous plaît. Je pense que de votre côté, vous êtes amoureuse de l’amour, mais pas véritablement amoureuse d’aucun de ces deux hommes. À jouer ainsi sur deux tableaux, vous risquez gros. Il faudrait chercher en vous la raison de cette ambivalence. De ce besoin de courir deux lièvres à la fois pour vous sentir en vie. Si votre chum apprenait la duperie dont il est victime, quelle serait sa réaction, pensez-vous ? Et si vous quittiez votre chum pour votre amant, êtes-vous certaine qu’il persisterait dans la relation ? Voilà bien des questions à mettre dans la balance.