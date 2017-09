«Fierté et... soulagement»

LOUDON | Alex Labbé aurait souhaité terminer sa saison, et sa carrière, dans la série NASCAR Pinty’s par une autre victoire sur circuit ovale, mais une crevaison est venue mettre fin prématurément à son parcours à la dernière étape de la saison présentée au circuit de Jukasa, en Ontario, samedi soir.

Mais, peu importe, le pilote de Saint-Albert peut quitter la tête haute. Il est le nouveau champion de la série et les portes lui sont maintenant grandes ouvertes vers les plus hautes sphères du NASCAR.

« Nous n’avions rien à perdre, a dit Labbé en entrevue au Journal de Montréal, en sachant qu’en prenant le départ de la course, la première place du classement final était acquise. Nous avons tenté le tout pour le tout au circuit de Jukasa, histoire de finir en beauté, mais c’était un pari osé. »

Labbé et son directeur d’écurie Mario Gosselin ont ajusté la pression des pneus pour rouler à la limite du bolide, non sans savoir que cette démarche comportait des risques.

Après s’être élancé de la deuxième place sur la grille de départ, le pilote de 24 ans a été victime d’une crevaison au 62e des 200 tours que comportait la course. Incapable de maîtriser son bolide, il est allé percuter un mur de protection, ce qui a signifié son abandon.

« On voulait accéder à la plus haute marche du podium, mais ce n’est pas arrivé, a dit Labbé. L’important c’est de soulever le trophée du champion. C’est la récompense d’un travail d’équipe, à commencer par mon chef d’équipe, Mario Gosselin, qui a été d’une aide précieuse et efficace. Sans lui, je ne serais pas ici à célébrer.

« C’est une fierté et un soulagement d’être enfin couronné champion, a-t-il poursuivi. Je cherche encore les mots pour exprimer mes sensations. »

Labbé montera en grade à temps plein en série XFinity, la deuxième division du NASCAR, en 2018.

Theetge est venu si près

Cette dernière course de la saison aurait pu enfin sourire à Donald Theetge, mais une manœuvre très douteuse de la part de Cayden Lapcevich, gagnant de la course samedi soir au circuit de Jukasa, est venue gâcher la sauce.

Le pilote de Boischâtel se dirigeait vers sa première victoire dans la série canadienne de NASCAR, mais à deux virages de la fin de l’épreuve, il a été bousculé par son adversaire.

« J’avais beaucoup de respect pour lui, mais plus maintenant, a-t-il indiqué en entrevue au Journal. Ce n’est pas la façon de gagner. Il a fait la même chose un peu plus tôt à D.J. Kennington. »

Theetge, recruté par l’écurie de Scott Steckly pour disputer les huit présences de la saison sur circuit ovale, peut être néanmoins très fier de ses résultats, lui qui a terminé deuxième en trois occasions en 2017.

« Ce n’est que partie remise, a-t-il indiqué. Je veux revenir la saison prochaine, si possible avec la même écurie. Je sens que la victoire est proche. »

Classement final Série NASCAR Pinty’s 2017

Pilotes Résidence Dép. Vict. Pts 1. Alex Labbé Saint-Albert 13 5 542 2. Kevin Lacroix Saint-Eustache 13 4 526 3. Cayden Lapcevich Grimsby, Ont. 13 3 509 4. Louis-P. Dumoulin Trois-Rivières 13 0 497 5. D.J. Kennington St. Thomas, Ont. 13 0 486 6. Alexandre Tagliani Laval 13 1 477 7. Andrew Ranger Granby 12 0 454 8. Jean-F.Dumoulin Trois-Rivières 13 0 451 9. Adam Martin Ayr, Ont. 13 0 415 10. Anthony Simone Aurora, Ont. 11 0 308

