Avec 62 restaurants Yuzu sushi et bientôt 22 formules « express » à travers le Québec, le titre de gardien des saveurs donné au chef corporatif Yanick Comeau prend plus que jamais son sens.

Si Yuzu sushi célèbre cette année son 15e anniversaire, c’est entre autres parce que la qualité, la fraîcheur et les saveurs qui caractérisent Yuzu se retrouvent chez chacun des franchisés. Et c’est le chef corporatif Yanick Comeau, en mettant de l’avant ses talents d’artiste, de gestionnaire et de formateur, qui en est le gardien.

Arrivé dans l’entreprise presque au même moment que la naissance de Yuzu sushi, alors un restaurant gastronomique dans Saint-Roch, « il y a eu un déclic » entre lui et le chef de l’époque David Biron : « puis c’est là qu’ont été créées les saveurs Yuzu », explique le chef.

Ces mêmes saveurs, parsemées à travers le Québec par le biais des restaurants Yuzu sushi et des formules « express » implantées dans les IGA, devraient d’ailleurs se multiplier dans les cinq prochaines années, pour en compter entre 100 et 150 de plus, vise le fondateur Steve Morency.

Pour les Québécois

« On a gardé la philosophie japonaise en cuisine, notamment dans l’art d’apprêter les produits », indique le chef, qui est très attaché aux rituels qu’impose la cuisine japonaise, dont les gestes « tout en retenue et archi précis ». « Lent, c’est vite », répète-t-il.

Tout en respectant la « simplicité » et la « pureté » de la cuisine japonaise, M. Comeau explique que l’équipe Yuzu n’a pas peur d’être novatrice, notamment en proposant des sushis créés pour plaire aux Québécois. Par exemple, en créant des mariages de produits très appréciés ici ou en personnalisant des ingrédients japonais, comme la sauce soya et le vinaigre de riz, afin de les adapter aux palais de la clientèle.

Différents goûts

Les recettes créées avec la collaboration des franchisés comblent d’ailleurs différents goûts. Par exemple, les Yuzumakis révèlent l’audace, la créativité, la personnalité de Yuzu. Les sushis frits séduisent les clients qui préfèrent le mariage du chaud et du froid et le côté croustillant sous la dent. Les Yuki makis, concoctés sans feuille de nori, mais plutôt avec une feuille de riz au goût plus délicat, font davantage place aux poissons et aux autres garnitures.

Parmi les plus récentes nouveautés, dès demain arrive le Poké Tao, qui conjugue deux plats très populaires : le poulet général Tao et le poké bowl.

3 infos à savoir sur le chef

1. Adolescent, Yanick Comeau a travaillé dans les fast foods. C’est en dégustant ses premiers sushis qu’il est tombé en amour avec la cuisine et la philosophie japonaise. « Je me suis dit que je continuerais en cuisine, mais que c’était ça maintenant que je voulais faire », se rappelle-t-il.

2. Il a apprivoisé la cuisine japonaise dans différents restaurants de sushis, notamment auprès de la réputée chef originaire du Japon Masumi Komaba.

3. Yanick Comeau se décrit comme un chef « équilibré », c’est-à-dire 50 % artiste et 50 % gestionnaire, « qui aime prendre la pression et a besoin d’être dans le jus, comme un batteur dans un groupe, qui donne le rythme ».

Très aimé edamame