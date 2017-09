Le Rouge et Or l'emporte 12 à 8 contre les Stingers

Sous la canicule, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé des Stingers de Concordia par la marque de 12-8 cet après-midi au PEPS dans un match qui s’est décidé sur le dernier jeu du match.

Les Stingers ont effectué toute une poussée avec moins de deux minutes au match. Acculés à leur ligne de 8, ils ont traversé le terrain. À la ligne de 10 du Rouge et Or, une passe incomplète de Adam Vance sur le dernier jeu du match a scellé l’issue du match.

Troisième quart

Le Rouge et Or a réussi sa meilleure séquence offensive du match sur la première série du troisième quart. Deux réceptions de Benoît Gagnon-Brousseau ont mené le Rouge et Or à la ligne de 6 des Stingers, mais la poussée s’est soldée par un placement de 11 verges de la recrue David Côté.

Les Stingers ont perdu les services de Trenton Miller. Après avoir réussi un premier essai profondément en territoire du Rouge et Or, le pivot des Stingers a été frappé solidement par Gabriel Ouellet.

Deux jeux plus tard, la menace des Stingers prenait fin par une interception d’Adam Auclair aux dépens de Colin Sequiera. Miller est revenu sur la série suivante, mais il n’a tenté aucune passe en deux jeux. Il a cédé son poste de façon définitive à Adam Vance quand les visiteurs ont repris le ballon.

Première demie

Dans une première demie où les deux offensives ont été tenues en respect, le Rouge et Or n’a obtenu que six premiers essais comparativement à 13 pour les Stingers qui ont eu le temps le ballon 20 min 30 s.

Constamment sur le terrain, la défensive du Rouge et Or a gardé le fort et a offert sur un plateau d’argent à l’offensive le seul touché des 30 premières minutes. Une interception du maraudeur Kevin McGee a pavé la voie au majeur de Simon Gingras-Gagnon sur une passe de 5 verges de Hugo Richard. Il s’agissait d’un premier majeur en carrière pour le centre arrière issu des Élans de Garneau.

Sur son interception, McGee avait réussi un touché sur le retour, mais une punition pour avoir retenu après le larcin à forcer le Rouge et Or à reprendre le ballon à la ligne de 25 des Stingers.

Les deux équipes se sont échangés un touché de sûreté et Andrew Stevens a complété le pointage des Stingers avec un placement e 28 verges. Il a loupé une première tentative sur 13 verges alors que son botté a frappé de plein fouet le poteau.