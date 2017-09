Pour oublier la meute: Tire le coyote

★★★★

Photo courtoisie

Difficile de non seulement cerner Nicolet, le projet mené par Étienne Hamel, mais aussi ­Hochelaga, son second album... et c’est très bien ainsi.

En résumé : synthpop sombre, romantique, teintée de post-punk et même d’afrobeat.

Au final, ça rappelle autant ce qu’on peut entendre dans un café branchouillard du moment que ce qui jouait à Rock Détente à ses débuts.

Un étrange – et ­séduisant – croisement entre Daniel Lavoie, circa les ­années 80, et le son très actuel de Future Islands ou encore de TV On The Radio.

En prime: y’a du saxophone. Yé !