Résumés des matchs de la LHJMQ

À Bathurst, le Titan a inscrit quatre filets sans réplique pour briser l’égalité, en route vers un gain de 7-4 face aux Wildcats de Moncton, dimanche.

Justin Ducharme a marqué les deux premiers buts de la séquence pour donner l’avance aux favoris locaux. Il s’agissait de ses premiers filets dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ)

Liam Murphy a également bien fait, avec une récolte d’un but et deux aides. Félix Meunier, Domenic Malatesta, Samuel L’Italien et Jeffrey Truchon-Viel ont également enfilé l’aiguille.

Anderson MacDonald a réussi un doublé dans la défaite. Ses coéquipiers Nicholas Welsh et Jaxon Bellamy ont aussi déjoué le gardien Reilly Pickard, qui a réalisé 21 arrêts.

Matthew Waite a été bombardé de 45 tirs, devant la cage des Wildcats.

Comtois tranche

À Shawinigan, Maxime Comtois a procuré une victoire de 4-3, en prolongation, aux Tigres de Victoriaville face aux Cataractes, dimanche.

Comtois a inscrit son deuxième but de la rencontre, en complétant un jeu amorcé par Pascal Laberge et Jérémie Beaudin.

Chase Harwell et James Phelan ont également fait scintiller la lumière rouge, dans la victoire.

Du côté des favoris de la foule, Jérémy Manseau, Samuel Asselin et Cameron Askew ont fait bouger les cordages.

Le gardien des Tigres Tristan Côté-Cazenave a repoussé 33 des 36 rondelles dirigées vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, Mikhail Denisov a accordé quatre buts sur 30 lancers.