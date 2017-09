Tartinades chocolatées: les meilleurs choix

Depuis des dizaines d’années, la tartinade au chocolat Nutella® est un produit apprécié des enfants, et même des parents. Les campagnes publicitaires nous montrent qu’elle constitue l’élément d’un déjeuner équilibré et nutritif. L’est-ce vraiment ? Mon banc d’essai sur les tartinades chocolatées.

Mon analyse

Afin de comparer équitablement les produits offerts sur le marché, la valeur nutritive a été étudiée selon une portion standard d’une cuillère à soupe (16-19 g), soit la portion suggérée sur l’étiquette nutritionnelle. Si le traditionnel mariage chocolat-noisettes a fait l’objet de ce banc d’essai, les tartinades d’arachides ou d’amandes chocolatées ont aussi été prises en considération.

19 tartinades ont été analysées. Elles apportent, par portion :

De 90 à 120 calories

De 6 à 8 g de gras (et de 1,5 à 3 g de gras saturés)

De 3 à 11 g de sucres

De 0,3 à 3 g de protéines

Un déjeuner nutritif ?

Les tartinades chocolatées, qu’elles soient aux noisettes ou non, demeurent des aliments à manger à l’occasion du fait de leur teneur élevée en sucres et en gras saturés. Pour la plupart des tartinades choco-noisettes étudiées, le sucre est en tête de la liste des ingrédients. Elles représentent plutôt une gâterie et ne devraient pas être choisies pour leur caractère nutritif.

Le meilleur choix

Photo courtoisie Chantal Poirier

Parmi les compromis...

Parmi les moins bonnes options...

Tous les moins bons choix apportent 11 g de sucres par portion, soit l’équivalent de 2,5 c. à thé de sucres. Ça fait beaucoup pour un petit-déjeuner !

Photo courtoisie Chantal Poirier

Un mot sur l’industrie de l’huile de palme

Si l’huile de palme est riche en gras saturés et néfaste pour les artères, elle a aussi une influence défavorable sur l’environnement et les écosystèmes. L’expansion des plantations d’huile de palme provoque la déforestation, la perte d’habitats pour de nombreuses espèces et, donc, une diminution de la biodiversité. Sans compter que cette industrie pollue énormément.

Merci à Lisa-Marie Gaudreault, stagiaire en nutrition, pour sa précieuse collaboration.