Toujours faire mieux

Difficile de se renouveler après avoir connu autant de succès. Mais 13 ans après les « hits » planétaires Mr. Brightside et Somebody Told Me, The Killers réussissent très bien à le faire. Cinq ans après Battle Born, le trio revient avec un cinquième album, Wonderful Wonderful, un des opus rock les plus attendus de la rentrée, et qui ne décevra sans doute pas leurs fidèles.

Brandon Flowers ne le cache pas dans les différentes entrevues qu’il accorde : le groupe n’était pas entièrement satisfait du précédent album, Battle Born. Cette fois-ci, ils ont énormément travaillé sur celui-ci, et c’est en partie ce qui explique la longue période entre les deux albums, confie le batteur Ronnie Vannucci lors d’un court entretien.

Jamais The Killers, dont il ne reste que Brandon Flowers et Ronnie Vannucci comme membres originaux, n’a consacré autant de temps à un album.

« Chaque processus de création est difficile, a-t-il expliqué. On veut toujours être meilleurs et faire mieux que ce qu’on a fait avant. Et ça requiert du temps, de l’expérimentation, du travail, quoi. Ç’a pris du temps, parce que d’abord nous avons fait deux ans de tournée avec Battle Born (plus de 140 spectacles), un album de Noël... alors on a été très occupés. »

Le plus personnel des albums

Enregistré avec la collaboration de Jacknife Lee (U2, R.E.M.), « devenu comme un membre du band », Wonderful Wonderful est l’album le « plus expérimental » de la formation, ajoute Ronnie Vannucci. « On a joué avec les arrangements plus qu’on ne l’a jamais fait en studio, dit-il. On a abandonné plusieurs chansons. »

Le trio a également travaillé avec le producteur Stuart Price (Madonna, Gwen Stefani), ainsi que Ryan Tedder, le leader de One Republic, sur la chanson Life To Come.

Les fans retrouveront leur sonorité des débuts dans Run For Cover, extrait dont le vidéoclip a été tourné au Québec plus tôt cette année. La pièce a été écrite il y a neuf ans.

Les sujets sont nombreux sur cet album que le batteur considère comme leur plus personnel, allant d’une pièce au sujet de la défaite de Mike Tyson contre Buster Douglas en 1990, qui a marqué le chanteur, en passant par leur vie de père.

Le premier extrait, The Man, revient sur le fait qu’ils se croyaient invincibles en début de carrière, mais qu’aujourd’hui, ils sont devenus plus réalistes.

« Il y a beaucoup de vérité dans ces chansons, explique Vannucci. Je pense qu’on n’aurait pas pu être plus authentique. Plus tu vieillis, plus tu réalises que tu te rapproches de la mort. Mais quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça. »

Une tournée mondiale suivra le lancement de l’album. La seule date prévue au Québec est à la Place Bell de Laval, le 6 janvier 2018.

Photo courtoisie

► L’album est disponible maintenant.