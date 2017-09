Un coffre à outils pour traverser l’adolescence

Comédienne depuis l’âge de sept ans et connue pour ses rôles dans les séries Tactik et Unité 9, Frédérique Dufort propose cet automne Fais-le pour toi ! Son tout premier livre se veut un petit guide de survie pour traverser l’adolescence.

Frédérique Dufort, maintenant âgée de 22 ans, y présente son opinion sur plusieurs sujets, des anecdotes et beaucoup de pistes pour aider les jeunes à développer leur confiance en eux. Des sujets importants sont abordés : la confiance en soi, l’intimidation, la différence. Elle parle d’ailleurs de la différence en connaissance de cause puisque son petit frère Philippe-Olivier est autiste.

Avec une grande franchise et un style qui plaira aux jeunes, Frédérique parle des moments charnières de l’adolescence, de ses grands défis et de ses écueils : la rentrée au secondaire, les amis (les bons et les faux), la réussite scolaire, l’art de trouver sa place, les crises de panique à l’école, la pression liée aux réseaux sociaux.

Propos justes

« Mon objectif, c’est que ce ne soit pas moralisateur, contrairement à ce qu’on se fait souvent dire. Je voulais aborder ces sujets d’une façon plus proche de la jeunesse, oui, mais en gardant une opinion ouverte et en les laissant prendre leurs propres décisions », commente Frédérique en entrevue.

« C’est un outil pour donner des options aux gens afin de les aider à éviter certaines blessures ou, du moins, leur apprendre à se relever quand l’erreur est déjà faite, ou pour être rassurés à divers moments de la vie. »

D’où vient son slogan ?

« Dans ma vie, je dis souvent aux gens: “Fais-le donc pour toi ! Arrête de penser à ce que les autres pensent, ou comment ils vont te juger, ou arrête d’essayer de plaire à tout le monde.” [...] Il faut parfois apprendre à dire non. C’est correct de dire oui à des choses qui te tentent vraiment et non aux choses qui ne te tentent pas. Il n’y a pas d’âge pour commencer à apprendre à faire les choses pour soi. »

Elle a tiré des leçons de sa propre adolescence. « Je n’ai pas traversé de choses difficiles, mais je me suis mis énormément de pression. Je travaillais, en même temps j’étais comédienne, et j’allais à l’école. J’ai eu une enfance et une adolescence tout sauf ordinaires. Je ne changerais cela pour rien au monde, mais je pense que ça m’a mis quelques béquilles pour grandir, en tant que personne. Après, j’ai eu des choses à régler avec mon moi-même. »

Outre la sortie du livre et les rencontres avec les lecteurs, Frédérique a un agenda bien garni pour l’automne. « Je participe aux Dieux de la danse, à plein de petites émissions avec des topos. Sinon, je fais beaucoup d’écriture. La télé, on espère que ça va revenir, mais j’ai été très occupée. On recommence à ouvrir les vannes de ce côté ! »

► Frédérique Dufort a aussi lancé un site web : faislepourtoi.ca.

► Elle rencontrera les visiteurs du Salon du livre de Saguenay et du Salon du livre de Montréal cet automne.