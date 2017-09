Un feu de circulation dans la rue

MONTRÉAL | Un feu de circulation placé au milieu d'une voie de circulation de la rue Honoré-Beaugrand fait sourciller les gens de ce secteur dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Au coin des rues Honoré-Beaugrand et Sherbrooke, ce feu de circulation a été placé temporairement sur la chaussée, plus tôt au mois d’août, en raison des travaux effectués par la Société de transport de Montréal (STM) sur le trottoir.

Le feu de circulation, placé à 1,5 mètre du trottoir, a été encerclé de cônes orange et de blocs de béton.

«Ça fait broche à foin, c’est certain, a réagi Luigi Napolano, un automobiliste qui vient souvent dans le secteur. C’est étrange. En plus, il y a beaucoup d’autobus qui passent par cette rue qui est devenue plus étroite. Il peut y avoir des risques pour la sécurité, étant donné que la voie est rétrécie.»

Travaux en cause

L’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve dit avoir autorisé l’installation de ce feu sur la chaussée de façon temporaire. «Au moment d'effectuer les travaux [de la STM], ce n'était tout simplement pas possible d'installer le feu de circulation ailleurs, explique Maude Brasseur, chargée de communication à l’arrondissement. L'arrière du trottoir [était] encombré et ne [permettait] pas l'installation du feu temporaire ailleurs que dans la voie de circulation.»

Puisque les travaux sont terminés, Mme Brasseur assure que le feu devrait être remis sur le trottoir «sous peu».

Circulation difficile

Tristan Macri, qui travaille au coin de ces rues, se souvient que cet été, pendant au moins quatre semaines, le secteur croulait sous les travaux et cela a créé un trafic monstre. «Il y avait des travaux sur Sherbrooke, en plus des travaux de la STM. Ils avaient fermé la voie de circulation où il y a le feu de circulation. Il n’y avait qu’une voie pour les deux directions. C’était trop de travaux en même temps. En semaine, c’était vraiment difficile à circuler», se souvient M.Macri qui soutient que la situation est revenue à la normale il y a deux semaines.

Les automobilistes ont l’obligation de s’arrêter à la ligne d’arrêt située quelques mètres avant le feu de circulation, ce qui donne de l’espace aux voitures qui circulent en sens inverse.

Déjà vu pire

Alain Lussier, un automobiliste qui circulait sur cette voie, voyait la situation plus à la légère. «En raison des travaux, ils ont fait ce qu’ils ont pu. J’ai déjà vu pire en matière d’installation temporaire. Nous avons assez d’espace pour circuler», note-t-il.

Vendredi, le 24 Heures rapportait qu’une vingtaine de rues de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve semblaient avoir été asphaltées de façon expéditive. Le nouvel asphaltage ne couvre pas la totalité de la chaussée et s’arrêtait à 1,5 mètre du trottoir. L’arrondissement a par contre assuré que cette technique est utilisée depuis trois ans pour éliminer les nids-de-poule tout en limitant les coûts.