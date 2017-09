Une saison à oublier pour Russell Martin

TORONTO | Les saisons se suivent, mais ne se ressemblent pas pour Russell Martin.

Sans le dire trop fort, le receveur des Blue Jays a hâte que la campagne 2017 soit chose du passé. En plus de connaître des insuccès au bâton, il a été victime de blessures qui lui ont fait rater une quarantaine de matchs.

La dernière en lice fut un malaise à un muscle de l’abdomen qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant 30 rencontres.

«Je suis complètement rétabli et je suis en santé pour finir la saison, a affirmé Russell Martin lors d’une entrevue accordée au Journal de Montréal. Je ne peux pas expliquer l’origine de cette blessure.

«Durant la pratique au bâton avant un match contre Pittsburgh, j’ai senti un peu de douleur après un élan. J’ai fini la session et tout allait bien, car j’étais réchauffé. Par contre, lorsque je suis revenu au vestiaire pour compléter ma préparation avant la rencontre, il y avait quelque chose de bloqué.»

Après des tests plus approfondis, le pire scénario s’est concrétisé: Martin avait une légère déchirure au muscle oblique gauche. Finalement, il a dû regarder ses coéquipiers batailler sur le terrain pendant un mois.

Une éternité pour un compétiteur comme le receveur montréalais.

«L’objectif est de rester sur le terrain et d’aider l’équipe à gagner, a souligné Martin. Quand tu ne peux pas faire cela, c’est sûr que c’est un peu frustrant. Les blessures font partie du jeu et il faut surmonter ces obstacles-là.»

Pendant sa convalescence, les Blue Jays ont présenté une fiche de 14 victoires et 16 revers. Du même coup, ils ont été écartés des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2014.

D’ailleurs, des collègues torontois ont mentionné que le leadership de Martin derrière le marbre avait manqué aux lanceurs durant son absence.

Saison difficile au bâton

Martin n’a pas connu les succès qu’il souhaitait au bâton et il présentera possiblement sa pire moyenne au bâton depuis la saison 2011 alors qu’il portait les couleurs des Yankees de New York (,211).

Avant la partie de dimanche, il frappait pour ,223 avec 13 circuits et 32 points produits. Depuis le 13 septembre dernier, date de son retour au jeu, il a cogné une longue balle et fait marquer six coéquipiers.

«J’ai eu un mauvais début de saison où je n’ai pas obtenu de coup sûr lors de mes six premiers matchs, a expliqué Martin. Ce n’est pas ma meilleure campagne surtout dans les situations avec des joueurs en position de marquer (moy de ,167). Habituellement, c’est une de mes forces.

«C’est un peu la même chose pour le reste de l’équipe (,227) et c’est l’une des raisons pour lesquelles on se retrouve avec cette fiche.»

Selon le site Baseball Reference, l’an dernier, Martin avait fait marquer 15 % des joueurs lorsqu’ils étaient postés au deuxième et troisième coussin. Cette saison, ce taux d’efficacité a chuté à 9 %.

Les adieux de Bautista

Cet après-midi, les Blue Jays complètent leur dernière série de la campagne à domicile. Du même coup, les partisans torontois feront leurs adieux à Jose Bautista.

À moins d’un miracle, le frappeur de puissance ne sera pas de retour dans la Ville Reine en 2018 et fera sauter la banque sur le marché des joueurs autonomes pendant la saison morte. C’est pour cette raison que les amateurs se sont levés presque chaque fois lorsque l’annonceur maison a mentionné son nom durant les trois duels contre les Yankees.

«Les partisans ont apprécié ce qu’il a fait pour l’organisation au cours de ses années ici, a mentionné Martin. Ils l’ont applaudi à plusieurs reprises. Par contre, je ne sais pas ce qui va arriver dans son cas dans les prochains mois.»