Une tradition dans la fourrure qui se perpétue

Malgré des choix déchirants qui ont ponctué son parcours long de 150 ans, le magasin Laliberté est resté collé à sa mission première : la fourrure.

Fondé en 1867, Laliberté est l’un des plus vieux magasins œuvrant dans le commerce de détail de la capitale nationale toujours en activité avec la Maison Simons (1840).

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Photo courtoisie

Pour marquer cette étape, l’historien Jean-Marie Lebel vient d’écrire un livre sur cette institution.

Même s’il fut une époque où le magasin vendait jusqu’à 3000 manteaux de fourrure par année, dans les années 1960, ce marché représente maintenant une infime partie du chiffre d’affaires. Au fil des ans, l’entreprise a diversifié ses sources de revenus. Elle a toutefois conservé son atelier de fourrure.

« On s’est ajusté au marché. On refait beaucoup de manteaux que les gens veulent recycler », a expliqué Lucie Morisset, directrice générale, lors d’une visite des lieux.

L’atelier de fourrure redonne vie aux manteaux auxquels les clients sont attachés. On remodèle les manteaux pour leur donner une nouvelle vocation : jetée, coussin, pochette d’extérieur pour bébé, accessoire mode et autres prennent forme grâce au doigté des employés qui ont acquis un savoir-faire d’une valeur inestimable.

« C’est notre créneau premier et on a bien l’intention de le maintenir, car il y a de la rareté dans la main-d’œuvre spécialisée », poursuit Mme Morisset.

Photo JEAN-FRANÇOIS DESGAGNÉS

Instauration de la TPS

Plus encore que l’arrivée des centres commerciaux et de l’émergence du mouvement écologique, l’instauration en 1991 de la TPS, qui s’additionnait à la TVQ, a porté un dur coup à Laliberté.

« Cela nous a vraiment fait mal. Jusque-là, on se permettait de garder des manteaux jusqu’à 20 000 $, car il y avait un marché pour cela. »

Devant une situation précaire, l’entreprise a mis de l’avant un plan de restructuration en 1995. Mme Morisset affirme avoir vécu le pire moment de sa carrière en remerciant du personnel ayant toujours fait preuve de loyauté. Le magasin est alors passé de 105 à 25 employés. Aujourd’hui, on en compte près d’une quarantaine.

« C’était ça ou on fermait », assure Mme Morisset.

Confiante en l’avenir

La directrice générale se montre optimiste quant à l’avenir de l’entreprise.

« Il y a beaucoup de monde qui adore la fourrure et qui n’osait pas le dire avant, mais ce n’est plus le cas. La fourrure, c’est beau et ça nous ressemble. C’est nordique et ça fait partie de notre tradition », ajoute-t-elle.

« On sent un intérêt. On le voit avec les nouvelles lignes de vêtements. Les cols et les accessoires de fourrure sont très tendance. »

Selon elle, il n’existe pas de recette miracle pour durer dans cette industrie perpétuellement en mouvance.

« Il faut y croire et être passionnée », assure celle dont le père, Jacques, occupe toujours la présidence à 93 ans.