8 trucs pour survivre sans climatisation dans votre auto

La canicule automnale à laquelle nous faisons actuellement face nous prend par surprise. Voici 8 trucs qui vous aideront à survivre si vous n’avez pas l’air climatisé dans votre voiture.

Habillez-vous léger.

Mais pas trop non plus. Si vous portez des bermudas ainsi qu’une camisole et que les sièges de votre voiture sont en cuir, attention, votre peau risque de cuire.

Important de bien s'hydrater navee - stock.adobe.com

Apportez-vous une bouteille d’eau.

Lorsqu’il fait très chaud comme c’est le cas en ce moment, il est primordial de s’hydrater adéquatement étant donné qu’on transpire plus qu’à l’habitude. Privilégiez l’eau. N’en buvez pas indéfiniment non plus, sans quoi, vous serez forcé d’arrêter à toutes les haltes routières.

Activez la ventilation de votre voiture. Même si ce n’est pas de l’air frais qui sortira des trappes comme ce serait le cas avec une voiture équipée d’un air climatisé, le fait d’activer la ventilation vous permettra de faire circuler l’air.

Stationnement à l'ombre nd700 - stock.adobe.com

Stationnez-vous à l’ombre.

Lorsque vient le temps de vous garer, explorez votre environnement. Si vous en avez la possibilité, stationnez votre voiture à l’ombre. À votre retour, vous n’aurez pas l’impression de prendre place dans un sauna en embarquant dans votre auto.

Baissez les fenêtres.

En ouvrant vos fenêtres, que ce soit par la conventionnelle manivelle ou par les boutons si votre véhicule est équipé de vitres électriques, vous profiterez du grand air. Le vent fouettera votre visage et vous vous sentirez mieux.

Circulation sous le soleil chaud Jrgen Flchle - stock.adobe.com

Évitez les bouchons de circulation.

Dans certains cas, les bouchons sont inévitables, on en convient. Mais il va de soi qu’en roulant et quand les fenêtres sont ouvertes, l’air circule maintes fois plus que lorsque vous êtes immobile.

Minimisez vos déplacements.

Ne prenez pas votre automobile inutilement. Ne faites que les déplacements absolument nécessaires, ce qui vous évitera de perdre patience inutilement au volant de votre voiture.

Rafraîchissez-vous à l’aide d’un vaporisateur.

Communément appelé un spray, le vaporisateur d’eau pourra rafraîchir votre peau. Attention! Attendez d’être immobilisé avant de l’actionner. Dans le cas contraire, vous pourriez humidifier l’ensemble de la voiture plutôt que vous-même en plus de quitter les yeux de la route.