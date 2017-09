ST-JEAN, Denise



À Montréal, le 21 septembre 2017, à l’âge de 75 ans, est décédée Mme Denise St-Jean.Elle laisse dans le deuil ses enfants Patrice (Jennifer Fortin), Martine (Greg Sutton), ses petits-enfants Kaylie, Phoenix, Maya, Cooper et Madox, le père de ses enfants Christian Poirier, sa soeur Jeannine, son frère André (Nora), sa belle-soeur Chantal, ses neveux, nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 1er octobre de 14h à 17h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE 450-473-5934Une réunion de prière aura lieu le même jour à 17h en la chapelle du salon.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de recherche sur le cancer.