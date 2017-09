Amendes de 1,2 million de dollars pour 6 contrebandiers de tabac

Six contrebandiers de tabac ont été condamnés par la Cour du Québec à payer des amendes totalisant près de 1,2 million de dollars pour ne pas avoir respecté la Loi concernant l’impôt sur le tabac.

«Ces personnes se sont notamment vu reprocher d’avoir vendu, livré ou eu en leur possession du tabac destiné à la vente au détail au Québec et dont le paquet n’était pas identifié conformément à la Loi concernant l’impôt sur le tabac, a indiqué Revenu Québec dans un communiqué, lundi. De plus, elles n’étaient pas inscrites aux fichiers de Revenu Québec et n’étaient titulaires d’aucun des permis exigés par la Loi pour exercer des activités commerciales liées aux produits du tabac.»

L’amende la plus salée a été imposée à Gary Mercier, de Beauharnois. Ce dernier devra payer une somme de 552 818,10$ dans un délai de quatre mois.

Scott Duciaume, d’Akwesasne, en Ontario et Brandon Smoke, d’Hogansburg, dans l’État de New York, ont été condamnés à rembourser une somme de près de 180 000 $ d’ici les quatre prochains mois.

Mathieu Decoeur, d’Alexandria, en Ontario, aura lui aussi quatre mois pour payer une amende de 172 840$.

Enfin, Tommy Verrette et Benoit Chouinard, tous deux de Montréal, devront respectivement rembourser des sommes de 108 100 $ et de 7514 $ dans un délai de quatre mois.