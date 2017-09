«America's Best Dance Crew» adaptée à V

Comme plusieurs autres chaînes l'ont fait, V s'apprête à entrer dans la danse. Sur ses ondes devrait être diffusée, à compter de la fin de janvier prochain, «Danser pour gagner», une adaptation de la populaire compétition de danse «America's Best Dance Crew» qui a eu droit à huit saisons aux États-Unis.

Toutes les troupes devront intégrer un défi hebdomadaire à leurs prestations de danse urbaine. Les téléspectateurs pourront voter pour leur préférée de cinq à sept membres âgés de 13 ans et plus.

Olivier Dion à la barre

L'émission en formule gala (une fois par semaine) sera animée, en direct, par le chanteur Olivier Dion. Ce dernier en a épaté plus d'un quand il a foulé le plateau du rendez-vous français «Danse avec les stars» à TF1 en début d'année ainsi qu'en 2015.

C'est Julie Ringuette qui se chargera d'explorer les coulisses.

L'arrivée de «Danser pour gagner» à V marque la deuxième collaboration entre la chaîne et Julie Snyder qui produit l'aventure «à titre personnel» d'après le concept exploité avec succès par la compagnie Warner Brothers.

«J'ai toujours aimé la danse, même si je danse mal, a avoué la productrice d'Occupation double¨ lors d'une conférence de presse tenue lundi. Comme dirait Maurice Béjart: La danse, c'est un minimum d'explications, un minimum d'anecdotes, mais un maximum de sensations.¨ C'est un art que j'apprécie beaucoup.»

Trois juges

Un panel de trois juges réguliers aura pour tâche de faire tomber le couperet sur une troupe chaque semaine. La danseuse Kim Gingras, qui a notamment épaulé Beyoncé lors de sa prestation au Super Bowl l'an dernier, sera du nombre. Ses deux acolytes seront connus plus tard.

La direction artistique de la compétition a été confiée à Nicolas Bégin, un danseur qui a entre autres permis à Blueprint Cru de devenir le premier groupe canadien à se rendre en finale d'«America's Got Talent» lors de la cinquième saison.

Ce projet arrive à point pour l'équipe de V. «Depuis un certain temps, on cherchait une franchise qui était dans la thématique du dépassement de soi et de la compétition. Ça allie plusieurs styles de danse, mais c'est surtout l'énergie et le caractère qui en font son unicité», a laissé savoir Jacques Mathieu, directeur principal, programmation et développement de Groupe V Média.

«Danser pour gagner» sera présentée pendant 10 semaines. Il est déjà possible de s'inscrire au noovo.ca.