Brandon Prust n’a pas convaincu les Kings

Les Kings de Los Angeles ont annoncé lundi avoir libéré les attaquants Brandon Prust et Shane Harper de leur essai professionnel.

L’ancien attaquant du Canadien de Montréal tentait un retour dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir disputé la dernière saison à Nuremberg, en Allemagne. À sa dernière saison en Amérique du Nord, Prust avait fait la navette entre Vancouver et Utica, amassant un but, sept points et 59 minutes de pénalité avec les Canucks.

En 486 rencontres dans la LNH, Prust a inscrit 40 buts et 115 points, mais surtout, il a passé 1036 minutes au banc des pénalités.

Quant à Harper, le joueur de 28 ans a disputé 14 matchs avec les Panthers de la Floride la saison dernière, touchant la cible à deux reprises.

Les Kings ont également renvoyé à son équipe junior le gardien Matthew Villalta.