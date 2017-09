Course au NPD: Jagmeet Singh domine au chapitre des donations

OTTAWA | Le candidat à la chefferie du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh domine de loin ses rivaux sur le plan des dons reçus depuis le début de sa campagne.

Bien qu’il ait amorcé sa campagne tardivement en mai, M. Singh est le candidat qui a amassé le plus de fonds à ce jour. En tout, 5697 donateurs ont offert 618 779,62 $ à l’actuel député néodémocrate de la circonscription provinciale de Bramalea-Gore-Malton, en Ontario, montre les données cumulés par Élections Canada.

En comparaison, Charlie Angus, qui avait annoncé officiellement sa candidature à la fin février, a reçu 374 146,88 $ de la part de 3785 partisans.

La seule femme de la course, la Manitobaine Niki Ashton, doit pour sa part se contenter des 250 905,81 $ que son équipe est parvenue à récolter auprès de 3529 militants depuis le début de sa campagne en mars.

Les données concernant le Québécois Guy Caron n’étaient pas disponibles, lundi, sur le site d’Élections Canada.

Les adhérents du NPD sont actuellement en train de voter au premier tour de scrutin pour désigner leur prochain chef. Les résultats doivent être annoncés le 1er octobre. Advenant qu’aucun des quatre candidats ne parvienne à dépasser la barre des 50 % d’appuis, le plus faible sera éliminé et un second tour sera lancé.

Le prochain chef du NPD sera connu, au plus tard, le 15 octobre.