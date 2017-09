Des commissions scolaires ne comptabiliseront pas les absences ce mardi

En raison de la canicule historique qui frappe plusieurs régions du Québec, des commissions scolaires ont décidé de prendre les grands moyens pour éviter de mettre la santé des jeunes en péril.

En Outaouais, même si les cours auront lieu comme prévu, certaines écoles ont décidé qu’elles ne comptabiliseront pas les absences des jeunes.

C’est notamment le cas des établissements de la commission scolaire des Draveurs et de la commission scolaire Cœur-des-Vallées. Les écoles primaires de la commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais ainsi que l’école secondaire des lacs adopteront la même politique.

«Les parents qui considèrent que leur enfant manifeste une quelconque intolérance au regard de la chaleur peut [sic] décider de le garder à la maison. À cet égard, les absences de la journée du mardi 26 septembre seront prises, mais ne seront pas comptabilisées au bulletin», a notamment expliqué la commission scolaire des Draveurs dans un communiqué.

La commission scolaire a également demandé à ses enseignants et enseignantes d’adapter «leur enseignement aux conditions climatiques, notamment en invitant les élèves à compléter des travaux plus légers et en entrecoupant les périodes de travail de pauses plus fréquentes».

Les autorités suggèrent aux parents qui décideront quand même d’envoyer leurs enfants à l’école de leur fournir une bouteille d’eau réutilisable. Ils recommandent également aux jeunes de porter des vêtements de couleur claire et un chapeau.

Les parents et les étudiants qui veulent en savoir plus sur la situation dans leur école peuvent visiter le site de leur commission scolaire ou de leur établissement.