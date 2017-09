Elle reçoit le coeur d'un ancien médaillé olympique à 67 ans

RIO DE JANEIRO | Le coeur d’Ivonette Balthazar a battu fort dimanche à Rio lors d’une course à pied, mais la Brésilienne de 67 ans a terminé l’épreuve et ainsi rendu hommage à Stefan Henze, un ancien médaillé olympique de canoë décédé accidentellement l’an dernier pendant les Jeux et dont elle a reçu le coeur.

«Nous sommes présents tous les deux ici», s’est-elle exclamée en faisant allusion au coeur de l’Allemand vice-champion olympique de canoë à Athènes en 2004 et tué dans un accident de la route pendant les JO-2016 de Rio. Il avait 35 ans.

«Le coeur d’un athlète bat à l’intérieur de moi, c’est le coeur d’une jeune personne qui me réclame davantage d’efforts physiques que je n’en avais l’habitude», a expliqué Ivonette Balthazar avant de s’élancer.

La course de 3 km, le long de la célèbre plage de Copacabana, était son premier défi sportif depuis son opération il y a 13 mois. Seule et sans assistance médicale, au contraire de ses séances de physiothérapie à l’hôpital.

Hésitante et nerveuse au début de l’épreuve, Ivonette, dont le coeur originel avait été attaqué par des années de cigarettes et de stress dans son agence de ressources humaines, s’est d’abord contentée d’une marche rapide.

La prudence pour celle qui a été victime d’une crise cardiaque en 2012. Mais petit à petit, la confiance aidant, elle s’est ensuite mise à courir, une foulée après l’autre. Et à la mi-course, les larmes de joie inondaient son visage.

«Si je n’avais pas ce coeur, je ne serais pas en train de courir. Cette course est un défi pour moi, et pour lui», a encore souligné Ivonette qui sait qu’elle ne serait plus de ce monde sans l’accident mortel de Stefan Henze, alors entraineur de canoë slalom dans la délégation allemande aux Jeux de Rio.

C’était le 15 août 2016, et c’est aussi ce jour qu’elle a reçu un appel de l’Institut National de Cardiologie de Rio lui annonçant que le coeur qu’elle n’attendait plus était enfin là.

«Toute une famille qui pleure...»

Depuis, la Brésilienne n’a cessé de penser à son sauveur et à sa famille. Surtout dimanche, après le jour le plus heureux de sa vie. Elle a avoué qu’elle aimerait rencontrer la maman de Stefan Henze afin «de l’embrasser et la remercier», mais était consciente de la grande tristesse que provoquerait une telle rencontre chez sa famille.

«De l’autre côté, il y a toute une famille qui pleure» son être aimé, a-t-elle ainsi ajouté.

Donneur d’organes, Stefan Henze a en fait sauvé quatre vies, en donnant son coeur, son foie et ses deux reins.

A l’issue de la course de 3 km, vécue comme un marathon par la Brésilienne de 67 ans, Ivonette Balthazar s’est jetée dans les bras de sa vieille maman, de sa fille et de ses petits-enfants avant de poser pour la photo-souvenir avec la médaille -offerte à tout concurrent ayant terminé la course- autour du cou.

«Pour moi, c’est une médaille d’or», a conclu la Brésilienne.