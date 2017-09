SIROIS, Jean



De Sainte-Julie, le 22 septembre 2017, à l’âge de 69 ans, est décédé monsieur Jean Sirois.Outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil, sa fille Mélanie (Mike), ses petits-enfants Jonnhy et Vince, ses frères et soeurs Gérard (Carole), Gisèle (Michel) et feu Claire-Hélène (Jean-Claude), ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle mercredi 27 septembre 2017 dès 19h. Une liturgie suivra au salon à 20h.