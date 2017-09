Inquiétant ? Pas encore mais...

D’accord Claude. Le match contre les Sénateurs, samedi soir, a permis aux décideurs du Canadien d’être un peu plus rassurés dans certains cas.

« C’est évident que nous avons éprouvé des ennuis lors des premières minutes de la rencontre. Par la suite, on a fait des choses intéressantes. Également, on jouait contre une équipe avec plusieurs vétérans... »

Pardon ?

Plusieurs vétérans ? Mark Stone, Mike Hoffman, Bobby Ryan, Cody Ceci, Craig Anderson, Zach Smith, Johnny Oduya, Mark Borowiecki... Mais, c’est Logan Brown qui a brillé. C’est Maxime Lajoie qui a disputé un match spectaculaire. C’est Thomas Chabot qui a joué à la hauteur de son talent.

« On a vu Jacob de la Rose jouer avec beaucoup plus de conviction. Michael McCarron a été utilisé à l’aile et il a connu de bons moments.»

D’accord Claude, mais les autres ? Outre le trio de Tomas Plekanec, Charles Hudon et Artturi Lehkonen, que faut-il retenir de cet affrontement ? Ceux qui devraient épater la haute direction, ont-ils les qualités requises pour donner à l’équipe la profondeur nécessaire pour pallier les imprévus ?

Et les vétérans ?

Des ennuis pour Benn et Alzner

Ça n’a pas été une grande soirée pour Jordie Benn. Pas plus pour Karl Alzner, on parle de deux vétérans assurés de leur poste mais éclipsés à tous les points de vue par les fringants attaquants des Sénateurs.

« Un gars comme Alzner doit apprendre un nouveau système. À Washington, il jouait dans un système de défense homme à homme. Ici, on prône le système de la couverture de zone. Ça prend un certain temps avant de s’ajuster. »

Si tu le dis mon cher Claude.

Cependant, peut-on te féliciter pour ta façon d’analyser le match de samedi. Tu as évité tous les pièges, tu as démontré beaucoup de patience, tu as pris une bonne respiration avant d’affronter les membres de la presse.

Sauf que tu as eu du mal à convaincre les amateurs.

Des points d’interrogation

Les matchs préparatoires, on le convient, c’est une série d’auditions pour des joueurs qui ont de grandes ambitions. Reste à savoir s’ils ont les ressources pour gravir les échelons. Dans le cas de Hudon, c’est réglé.

Pour le reste, on passera.

Il reste encore du temps avant le début de la saison, par conséquent, il n’y a pas lieu de s’inquiéter.

Dans les faits, le Canadien est encore au même point que les autres formations de la ligue. Aucune équipe n’a récolté un point au classement. Et, pendant le calendrier des matchs préparatoires, il ne faut jamais trop s’emballer sur les prouesses d’un jeune joueur, comme on ne doit pas tirer des conclusions trop rapides sur les difficultés que peut éprouver un joueur pourtant ciblé parmi les beaux espoirs de l’organisation.

Il reste qu’aucune victoire en quatre matchs, une attaque anémique, une défense poreuse, le manque d’enthousiasme de la part de plusieurs jeunes joueurs, ça soulève des points d’interrogation.

Qui évoluera aux côtés de Max Pacioretty et de Jonathan Drouin ?

Ales Hemsky? Pas convaincu. Paul Byron ?

Tomas Plekanec connaît des moments intéressants entre Lehkonen et Hudon. Peut-il maintenir le rythme contre des équipes avec leur personnel régulier ? Et, est-ce à dire qu’Alex Galchenyuk pourrait se retrouver avec Phillip Danault et Brendan Gallagher ou Andrew Shaw ?

Et qui jouera aux côtés de Shea Weber ?

Jordie Benn ? Est-il le défenseur qui formait un troisième duo avec les Stars de Dallas ? Alzner ? N’est-il pas identifié comme le compagnon de jeu de Jeff Petry ? David Schlemko ? N’était-il pas le 5e ou 6e défenseur des Sharks ?

Une meilleure équipe en défense ?

Le Canadien, selon le patron, est une meilleure équipe en défense. Oups...

À moins que Marc Bergevin sorte un lapin de son chapeau, ça risque d’être laborieux.

Dans les faits, le défenseur qui a le plus attiré l’attention jusqu’ici, c’est Victor Mete, un jeune homme de 19 ans, pas grand, pas imposant, mais possédant un flair indiscutable.

Pour l’instant, on va laisser le temps prendre son temps... mais si jamais la situation l’exigeait, oserait-on ?

Inquiétant ? Pas encore... mais les performances du Tricolore jusqu’à présent ne font rien pour chasser certains doutes...

Dans le calepin

Les dirigeants des Penguins de Pittsburgh n’ont pas tardé à répondre aux événements qui marquent le différend entre le président Donald Trump et les joueurs de la NFL et de la NBA.

Ils ont émis un communiqué confirmant qu’ils avaient accepté l’invitation de se rendre à la Maison-Blanche.

« Nous respectons les décisions prises par les différents intervenants, nous comprenons la situation, par contre, nous avons toujours accepté les invitations des présidents Busch et Obama et entendons en faire autant avec la présente administration. »

Dossier clos. C’était la meilleure façon de réagir...

De l’intérêt pour Duchene

Avec un surplus de défenseurs de fort calibre et le fait que Kyle Turris pourrait devenir joueur autonome sans restriction à la fin de la saison, Pierre Dorion multiplie les discussions avec l’Avalanche du Colorado dans l’espoir d’acquérir Matt Duchene.

Il possède des effectifs pour intéresser son homologue Joe Sakic...

Crosby-McDavid

Une statistique intéressante : à ses deux premières saisons dans la LNH, Sidney Crosby avait récolté 222 points, soit 75 buts et 147 assistances.

Connor McDavid, à ses deux premières saisons, montre un bilan de 46 buts et 102 passes pour 148 points... mais en 127 matchs...

En bref

Tiens, tiens, Nathan Beaulieu évolue aux côtés de Rasmus Ristolainen, le défenseur le plus talentueux des Sabres de Buffalo...

P.-A. Parenteau est encore au camp des Red Wings de Detroit et, récemment, il formait un trio avec Frans Nielsen et Darren Helm...

À Philadelphie, Claude Giroux est utilisé sur le flanc gauche avec Sean Couturier et Jakub Voracek...

Les partisans des Oilers d’Edmonton ont retenu leur souffle, l’autre soir, quand Dustin Byfuglien a frappé solidement Connor McDavid, qui a mis un certain temps à se relever...