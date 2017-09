Je sors, je reste

JE SORS :

- GASTRONOMIE

Serata Degustazione

La Chambre du commerce italienne au Canada organise la dégustation des vins italiens et des spécialités à l’italienne au Centre des Sciences. C’est l’occasion de découvrir l’Italie à travers ses produits fins, ses produits vinicoles et bien sûr de rencontrer ses artisans passionnés. L’événement Sera Degustazione sera certainement rassembleuse et gastronomique. Pour y participer, il faut se procurer des billets au www.eventbrite.ca. *Ce soir à 17h au Centre des Sciences

- DANSE

Compagnie Marie Chouinard

La danse contemporaine est au rendez-vous avec ces deux œuvres signées par la chorégraphe Marie Chouinard. La première pièce Le Cri du monde étudie le corps humain et la force de sa morphologie. Puis, il y a Soft virtuosity, still humid, on the edge, qui nous plonge dans une course à toute allure, où parfois il faut s’arrêter pour mieux savoir apprécier. Soyez allumés, car cette rafale de visions émoussera tous vos sens. *Ce soir à 20h au Théâtre Maisonneuve- Place des Arts

- THÉÂTRE

La nuit du 4 au 5

La comédienne Rachel Graton a écrit la pièce La nuit du 4 au 5, dans laquelle joue les acteurs Geneviève Boivin-Roussy, Louise Cardinal, Johanne Haberlin, Simon Landry-Désy et Alexis Lefevbre. L’histoire raconte celle d’une femme qui se fait agressée et qui depuis, se voit jouer des tours de mémoire. *Ce soir à 19h au Centre du Théâtre d’Aujourd’hui

- THÉÂTRE

Psychédélique Marilou

Marilou a 22 ans et se cherche. Se tournant vers ses parents, elle tente d’écrire sa maîtrise sur l’époque hippie. Toutefois, sa mère et son père, babyboomers, sont en pleine crise identitaire. Pour aider la petite famille, le gourou mythique du psychédélisme, Timothy Leary arrive au secours . *Ce soir à 19h au Théâtre La Licorne

- LANCEMENT

Clément Jacques présente Chromatic

L’auteur-compositeur-interprète Clément Jacques lance ce soir, son nouvel et quatrième album Chromatic, dans lequel se retrouvent douze compositions. L’artiste ne déroge pas du son rock, de l’influence des années 80 et des rythmes aux accents grudge. Sur scène, retrouvez un musicien énergique, guitare électrique à la main. *Ce soir à 17h au National

JE RESTE

- LIVRE

Tsunamis

Journaliste et auteur, Michel Jean nous livre son sixième roman Tsunamis. Son héros du roman Jean-Nicholas Legendre, Un monde mort comme la lune, ressuscite. Il est transporté dans l’univers des Tigres tamouls au Sri Lanka. En 2004, un violent tsunami détruit le pays et comme journaliste, il est dépêché sur les lieux. L’homme devra non seulement constater les dégâts de cette catastrophe naturelle, mais aussi combattre ses démons intérieurs. *Sortie en librairie le 13 septembre

- DVD

C’est le cœur qui meurt en dernier

Mettant en vedette Denise Filiatrault, le long métrage québécois C’est le cœur qui meurt en dernier, raconte l’histoire familiale de Julien, 47 ans. Il est auteur et obtient le succès désiré lorsqu’il écrit un récit autobiographique sur sa relation houleuse avec sa mère. Il décide donc de renouer les liens avec elle. Atteinte de la maladie d’Alzheimer, elle lui demande de mettre fin à ses jours. *Sortie le 22 septembre

- TÉLÉ

Deux filles le matin

Marie-Claude Barrette reçoit sur son plateau l’humoriste Philippe Laprise comme animateur-invité de la semaine. Ils discuteront du trouble TDAH avec Martin Cloutier, Rosalie Bonenfant et Pier-Luc Funk. La psychiatre Annick Vincent prendra part à la conversation pour démystifier les grandes lignes de cette singularité du comportement. *Ce matin 10h sur les ondes de TVA

Coup de cœur d’Anne-Lovely

TÉLÉ : O.J. Simpson est-il innocent?

Le monde a été fasciné par le procès d’O.J. Simpson, reconnu non-coupable du meurtre de sa femme Nicole Brown Simpson et de son amant Ronald Goldman. Toutefois, l’ex-joueur de football a tout de même purgé une peine de prison pour fraude et bientôt, il sera remis en liberté. Dans ce documentaire O.J. Simpson est-il innocent?, un détective privé qui affirme avoir été témoin des meurtres s’est soumis à un détecteur de mensonges pour prouver ses dires. De plus, un test ADN pourrait tirer des conclusions surprenantes. *Ce soir à 22h sur les ondes d’Investigation