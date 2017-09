Joseph Facal en Catalogne: la longue marche des Catalans

Hier, c’étaient les fêtes de la Vierge de la Mercé, en Catalogne. On y a ajouté un jour férié le lundi. Faisons le point en élargissant la perspective.

Les crises ne tombent pas du ciel. Leurs racines s’enfoncent dans le sol de l’Histoire. Carles Puigdemont, le chef du gouvernement catalan, invo­que « le droit à l’autodétermination d’une nation vieille de 1000 ans ».

Est-ce que les Catalans forment une nation ?

Traits

Un groupe humain est une nation quand il possède une langue principale, une culture spécifique, des institutions propres, une identité largement partagée, un territoire relativement défini et des symboles comme un drapeau et un hymne.

Les Catalans possèdent tout cela depuis fort longtemps.

Même si l’idée d’une « nation » catalane apparaît au 20e siècle, ses éléments constitutifs remontent aux années 900, il y a plus de mille ans.

Au départ, il y a la langue catalane, qui n’est ni un dialecte dérivé du castillan ni un « fragnol », mélange bâtard d’espagnol et de français.

C’est une langue propre, avec sa syntaxe et sa littérature, issue d’un latin de base à la suite de la conquête romaine, et des langues vernaculaires de la région.

Elle apparaît comme langue écrite aux 10e et 11e siècles. Aujourd’hui, le nombre de locuteurs du catalan équivaut à celui des gens qui parlent le suédois, le danois ou le norvégien.

Même si le catalan est aussi parlé dans la région de Valence, aux îles Baléares et dans une partie de la Sardaigne italienne, il n’y a aucune ambi­guïté sur les frontières de la Catalo­gne actuelle.

Institutions

Quand les Arabes envahirent, en 985, le comte de Barcelone, Borell II, vassal de la monarchie française, attendit en vain l’aide de celle-ci.

Dépité, il rompit avec la couronne de France en 995, date que les Catalans considèrent comme la naissance de la Catalogne comme une entité politique distincte.

Dès le 13e siècle, les monarques catalans devaient négocier avec trois autres corps constitués – les nobles, le clergé et les bourgeois – pour pouvoir imposer des lois et des taxes.

C’est donc à la fin de ce siècle qu’est apparu, en Catalogne, l’un des premiers parlements européens, afin de limiter le pouvoir monarchique.

Le pouvoir exécutif catalan, qu’on appelle la Generalitat, remonte à 1359, quand on confia à un groupe de 12 personnes le mandat de répartir les impôts.

Entre 1462 et 1472, une guerre civile fit rage. Pour s’accrocher au pouvoir, le roi catalan Joan II s’engagea à marier son fils à Isabelle de Castille si les troupes de celle-ci venaient à son secours.

En 1469, les trônes de Catalogne et de Castille devinrent donc une seule et même dynastie.

Pendant les 16e et 17e siècles, même sous la tutelle espagnole, la Catalogne conserva sa monnaie, ses douanes et sa fiscalité.

En 1640, la paysannerie catalane se révolta. Le vice-roi, qui représentait la couronne espagnole, fut assassiné.

On déclara même l’indépendance de la Catalogne. C’est de ce moment que date l’actuel hymne catalan. Mais une alliance entre la France et l’Espagne conduisit à une nouvelle tutelle de la Catalogne en 1651.

En 1716, le roi d’Espagne Philippe V, voulant mettre au pas cette turbulente nation, décréta l’abolition de son parlement, de son gouvernement, des conseils municipaux et fit de l’espagnol la seule langue officielle.

Ce projet assimilationniste échoua.

Modernité

Le 19e siècle fut une période de réveil culturel et linguistique, souvent appelée « Renaixença », et d’industrialisation, faisant de la Catalogne la région la plus riche d’Espagne.

C’est là que s’est forgé, sous l’impulsion de Prat de la Riba, le nationalisme catalan moderne.

Cette effervescence fut brisée deux fois : d’abord, par le coup d’État de Primo de Rivera (1923-1930), puis par la Guerre civile (1936-1939), remportée par Franco, qui fit fusiller le président du gouvernement catalan, Lluis Companys, en 1940.

Pendant sa longue dictature (1939-1975), la hargne de Franco envers le nationalisme catalan et sa langue tenait de l’obsession. Nombre de chercheurs parlent carrément de « génocide culturel ».

Mais il n’y parvint pas. Le retour à la démocratie, en 1977, allait ensuite permettre la remise en marche d’une nation qui se sent de plus en plus à l’étroit dans l’Espagne aujourd’hui.

Elle se sentira encore plus à l’étroit après ce qu’elle a subi ces derniers jours. Il n’est pas impossible qu’un point de non-retour ait été franchi.