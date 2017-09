Kim Kardashian a-t-elle tenté de se téter une crème à 1360$?

Sa fortune nette est évaluée à 175 millions de dollars, mais la vedette de téléréalité n’est pas dépensière pour autant, si on se fie à sa dernière «story» sur Instagram.

La star a partagé une image de l’hydratant Orchidée Impériale de Guerlain, dimanche soir, en écrivant qu’il s’agissait de sa crème préférée, mais qu’elle avait très hâte d’essayer la nouvelle crème de la marque, prenant soin de «taguer» cette dernière bien sûr.

Parions que Kim sait très bien que Guerlain exhaussera sur le champ son vœu en voyant sa publication et lui expédiera ladite crème en moins de deux.

Fruit de 15 ans de recherche, la crème Orchidée Impériale Black promet de lutter contre les signes du temps et se détaille au prix faramineux de 1360$! C'est plus de deux fois le coût de l'ancienne version et nettement supérieur au prix moyen d’un loyer à Montréal ou à Québec. Pas mal futée, la Kim!

Crème Orchidée Impériale Black de Guerlain, 1360$ en ligne