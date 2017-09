La construction de l’usine de Soprema à Sherbrooke avance

SHERBROOKE | La construction de la toute nouvelle usine de production de Soprema dans le parc industriel de Sherbrooke va bon train.

L'entreprise en pleine expansion produira dès avril 2018 des panneaux d'isolation thermique en polystyrène extrudé. Ce matériel innovant est utilisé dans la construction de systèmes de fondation, de stationnements et de toitures inversées.

«Soprema connaît une croissance remarquable grâce à toutes les actions mises en place pour devenir la référence en isolation», a expliqué Richard Voyer, vice-président et chef de la direction de Soprema en Amérique du Nord.

La nouvelle bâtisse de 178 000 pieds carrés sera la première usine de fabrication d'isolant de polystyrène extrudé en Amérique du Nord.

Ce projet de 42,8 millions $ permettra la création de 56 emplois, dont quatre en recherche et développement.

Selon le maire de Sherbrooke, l’arrivée de Soprema représente un atout pour l'attractivité du parc industriel et le développement économique de Sherbrooke. «Lorsqu'une entreprise de calibre internationale choisit de s'installer à Sherbrooke alors qu'elle pourrait s'installer n'importe où dans le monde, ça envoie un message fort et extrêmement favorable», a souligné Bernard Sévigny.

L'entreprise française est en pleine expansion. La multinationale possède déjà trois établissements à Drummondville, où elle emploie près de 350 personnes.

Soprema est non seulement présente au Québec, mais partout à travers le monde, alors qu'elle est présente dans 90 pays et emploie plus de 6 200 personnes.