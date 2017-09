La retraite pour Charline Labonté

La gardienne de but Charline Labonté a annoncé sa retraite du hockey féminin, lundi.

L’athlète de 34 ans avait aidé les Canadiennes de Montréal à remporter la Coupe Clarkson en 2017.

«J’ai eu beau m’y préparer, y réfléchir et me sentir prête à passer à une autre étape de ma vie, il demeure que prendre ma retraite et laisser ce sport qui m’a permis de vivre les moments les plus forts de ma vie est la décision la plus pénible que j’ai eu à prendre», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Labonté se retire avec quatre médailles d’or olympiques à son palmarès. Elle est aussi devenue la deuxième femme à intégrer le circuit junior canadien avec le Titan d’Acadie-Bathurst lors de la saison 1999-2000.