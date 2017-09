La vie après Salut, Bonjour !

Marie-Christine Proulx a choisi de quitter la chronique culturelle en mai dernier pour consacrer plus de temps à sa famille. Une décision que la mère de deux enfants est loin de regretter.

« J’ai l’impression de revivre. Avant, je rêvais d’aller me coucher, je me dépêchais de mettre mes enfants au lit ! Dans ma vie personnelle, je sens que je suis plus présente. Je suis moins stressée et je prends du temps de qualité avec mes enfants », confie l’animatrice, à l’occasion du cinquième anniversaire de la boutique Avenue Sassy.

Elle a ainsi eu quelques semaines pour rattraper le sommeil perdu avant d’entrer en ondes à Énergie, où elle anime l’émission du retour aux côtés de José Gaudet et de Richard Turcotte.

« J’ai dormi de huit à dix heures par jour. J’ai profité des vacances à voir des amis et à souper tard avec mon chum. À l’époque de Salut, Bonjour !, je soupais avant à quatre heures », ajoute-t-elle.