Le CIUSSS fait une mise en garde contre les champignons sauvages

La Direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, émet une mise en garde à propos des champignons sauvages potentiellement toxiques après qu’un enfant ait été surpris à en ingérer, dans la région de Québec.



Les champignons sauvages «non identifiés» ingérés par l’enfant, qui est «hors de danger», ont été retirés du terrain sur lequel ils se trouvaient. Selon Catherine Chagnon, agente d’information au CIUSSS de la Capitale-Nationale, l’espèce ingurgitée n’était finalement pas toxique alors qu’elle a refusé de divulguer davantage de détails concernant le présent cas afin de ne pas «minimiser» les risques liés à l'ingestion de champignons sauvages potentiellement toxiques.



À cet effet, Mme Chagnon soutient que les «conditions climatiques» liées à la saison chaude et au début de l’automne, cette année, sont particulièrement «propices» à la prolifération de champignons de toutes sortes si bien que la direction de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale et le Centre antipoison du Québec (CAPQ) ont tenu à rappeler à la population le caractère potentiellement dangereux des champignons sauvages.



Ceux-ci peuvent entrainer des «intoxications potentiellement graves» alors que des précautions doivent être prises, selon Mme Chagnon. Les autorités recommandent notamment «d’éviter de consommer des champignons sauvages» s’ils n’ont pas été «formellement identifiés par un expert». On conseille également de «toujours» surveiller les jeunes enfants qui se trouvent à un endroit où poussent des champignons sauvages puis d’éradiquer les espèces qui poussent sur les pelouses, sur les paillis ou dans jardins.



«Les symptômes d’intoxication peuvent parfois apparaitre plusieurs heures après l’ingestion d’un champignon sauvage. Pour certains champignons, un seul chapeau peut être suffisant pour provoquer une intoxication sévère», précise Catherine Chagnon.



Lors d’ingestion, les autorités recommandent de contacter le Centre antipoison du Québec ou de se rendre directement à l’urgence en conservant un champignon afin de permettre son identification.



«Parmi les diverses espèces de champignons qui poussent au Québec, la présence d’espèces vénéneuses, telles que la Galérine automnale ou différentes espèces d’Amanites, oblige à prendre des précautions de base. Ces espèces peuvent parfois apparaitre dans les parcs et même sur votre pelouse ou le paillis de bois, près de votre résidence», affirme Mme Chagnon qui indique que le CAPQ reçoit près de 500 appels liés à des cas d’intoxication soupçonnés aux champignons, chaque année dans la province.