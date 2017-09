À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, l’entrée est gratuite cette année dans le parc national de la Mauricie, situé à mi-chemin entre Montréal et Québec.

N’empêche que les non-initiés croient souvent ce grand espace sauvage reculé et peu facile d’accès. C’est loin d’être le cas car on emprunte l’A-40 et l’A-55. Et une fois dans le parc, on roule sur la route Promenade, asphaltée et d’une longueur de 63 kilomètres.

Mais on n’a même pas à rouler tant que ça, d’autant plus que des travaux sont en cours au centre de cette voie routière. Des attraits sont à notre portée sans avoir à pénétrer bien loin dans le parc.

Entrée de Saint-Mathieu

À seulement quelques kilomètres, le secteur Shewenegan se prête bien à un pique-nique. De là, on emprunte le sentier des Cascades. Il y a plusieurs rochers plats où s’installer avec une couverture pour relaxer au murmure des petits rapides.

Il est fort agréable aussi de se balader en canot sur le lac Wapizagongue. Un service de location se trouve tout près.

En reprenant la route Promenade vers le nord, nous sommes à proximité du belvédère de l’île-aux-Pins, accessible en moins de 10 minutes de marche. Le point de vue sur le lac Wapizagongue est l’un des plus beaux du parc et c’est à seulement 10 kilomètres de l’entrée.

Entrée de Saint-Jean-des-Piles

Pas loin non plus, dans le secteur Mekinak, des excursions guidées par un(e) naturaliste sont organisées pour explorer le milieu des animaux sauvages. La randonnée À 150 pas du castor, par exemple, nous révèle comment l’animal emblématique de Parcs Canada a façonné le paysage du parc.

Dans le même secteur, le sentier Mekinac, de niveau intermédiaire, longe la rivière Saint-Maurice. La montée jusqu’au belvédère du lac Rosoy demande un bel effort mais le panorama en vaut la peine.

REPÈRES

Parc national de la Mauricie