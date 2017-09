Le vin quotidien: un blanc emballant!

Le genre de vin qui ne laisse personne indifférent. Sans dire qu’il induit les extrêmes, il a tendance à entrer dans la catégorie « j’aime » ou « je n’aime pas ». Moi, j’adore!

À tel point que j’en ai pris une caisse. Dominé par le garganega, cépage que l’on retrouve surtout dans l’appellation Soave, et complété par le trebbiano, cépage très répandu en Italie, en France et en Bulgarie. C’est clairement un vin « naturel », mais pas du nature « sale ». C’est au contraire admirablement bien maîtrisé. Le vin n’ait aucunement filtré, si bien qu’on distingue facilement un voile de lie au travers la bouteille. On y voit même passer quelques sous-marins! Une fois dans le verre, la couleur est brillante avec un jaune aux reflets dorés/verts. Ça pète d’arômes avec une touche levurée qui peut agacer les puristes. Sans être complexe, on sent de la précision et de la vigueur dans les parfums : pouding au lait, amande, miel séché, citron mûr, blé, muscade et herbe mouillée. La bouche est concise en attaque et gagne en ampleur. L’acidité en milieu de bouche apporte beaucoup d’énergie à un fruit que l’on devine mûr. Belle persistance, finement saline avec des flaveurs de miel et de fleurs des champs. Sur le site de la SAQ, on parle d’un vin déroutant. J’ajouterais emballant. Tout ça pour 22 dollars et... vin! Il n'en reste presque plus dans le réseau de la SAQ, mais il devrait revenir sous peu. Gardez l'oeil ouvert!

Masieri Bianco 2015, La Biancara, Vénétie, Italie

22,20 $ - Code SAQ 12846741 - 12,5 % - 1,2 g/l - Note *** $$