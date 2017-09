Lenni-Kim chantera pour «Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir»

Découvert il y a deux ans à The Voice Kids, en France, le jeune québécois Lenni-Kim continue d’élargir ses horizons. Le chanteur interprétera la chanson-thème de la prochaine saison de Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir, une série animée de Disney diffusée dans 120 pays.

«Je n’aurais jamais imaginé que tout arriverait aussi vite. C’est magique», souffle le jeune chanteur de 16 ans, joint par téléphone à Paris.

Après avoir lancé son tout premier album, au printemps dernier, Lenni-Kim a été repêché pour la prochaine saison du phénomène télévisuel français Danse avec les stars, attendue le 14 octobre prochain sur les ondes de TF1.

C’est à Montréal, le mois dernier, que Lenni-Kim a enregistré la chanson Miraculous en duo avec la jeune chanteuse Lou, finaliste à The Voice Kids l’an dernier. Ensemble, ils assureront les versions française et anglaise de la pièce accompagnant le générique de la deuxième saison de l’émission, attendue plus tard cet automne sur les ondes de TF1, puis prochainement sur celles de Télé-Québec.

Les vidéoclips accompagnant ces deux versions devraient être lancés le mois prochain.

Une première nomination

L’annonce de la chanson Miraculous arrive en même temps que celle de la première nomination aux NRJ Music Awards, en France, pour Lenni-Kim. Lors de la cérémonie prévue le 4 novembre prochain, il affrontera Boostee, Léa Paci, Lartiste, Tibz et Lisandro Cuxi pour le titre de la Révélation francophone de l’année.