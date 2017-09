Les dessous exclusifs du meilleur hôtel du Canada

Il fait l'orgeuil de l'Estrie, transpire l'histoire et attire la crème de la crème. Les Clinton viennent d'y poser leurs valises pour leurs vacances et une chambre hantée est même à la disposition des visiteurs: le Manoir Hovey de North Hatley a été qualifié de meilleur hôtel au Canada par le magazine Travel and Leisure, en plus de se classer au 19e rang des plus beaux hôtels au monde par le site web du Time.

Digne des plus belles maisons du sud des États-Unis

Photo Vanessa de Montigny

C’est en 1900 qu’un homme d’affaires d’Atlanta, Henry Atkinson, fait construire une somptueuse résidence d’été en bordure du lac Massawippi, dans les Cantons de l’Est.

Avec le cachet de la maison de George Washington en Virginie (de laquelle il s’est d’ailleurs inspiré), Atkinson et sa demeure font vite parler d’eux.

Photo Vanessa de Montigny

Jusqu’à la fin des années 1940, de grandes fêtes luxueuses à la Gatsby y sont tenues sur l’énorme porche, jusqu’à ce que l’acquéreur Robert Brown lui donne la vocation d’auberge. Le Manoir Hovey est alors né.

En 1979, ce sont Stephen et Kathryn Stafford qui rachetèrent le domaine. Aujourd’hui, la famille Stafford continue de renouveler sa formule et donne un service attentionné, digne de son standard 5 étoiles.

Destination prisée

IMAGES CAPTÉES EN DIRECT | Les Clinton sont arrivés à North Hatley https://t.co/IqlIDvgnwp pic.twitter.com/fg9aYwymiz — TVA nouvelles (@tvanouvelles) 13 août 2017

Son décor paradisiaque (et ô combien reposant) en fait une destination idéale. La récente visite des Clinton vient s’ajouter à la venue de plusieurs personnalités publiques.

On se rappellera le film The Human Stain de Robert Benton, dont certaines scènes interprétées par Nicole Kidman et Anthony Hopkins ont été filmées au Manoir. Johnny Depp a aussi séjourné à l’auberge lors du tournage du film The Secret Window, dont plusieurs scènes sont tournées sur le site de villégiature.

The Secret Window - 2004

The Humain Stain - 2003

La plus luxueuse des suites

Photo courtoisie

La suite la plus luxueuse de l’auberge, la Suite Héron, fait saliver mais son prix n'est pas à la portée de tous. Pour la rondellette somme de 1285$ la nuit (en occupation double au moins!) la suite inclut:

– Deux chambres spacieuses avec chacune un lit king

– Une salle de bain principale avec bain à remous double donnant sur la chambre avec vue sur le lac

– Douche vapeur

Photo courtoisie

– Une penderie

– Une deuxième salle de bain avec douche vitrée

– Deux foyers

Photo courtoisie

– Aire de repos et de travail

– Une cuisine tout équipée

– Un patio couvert avec spa

Photo courtoisie

– Stationnement privé

– Accès à une piscine creusée privée et chauffée

– Accès à des vélos touristiques

– Le souper gastronomique, le petit déjeuner et les activités sur le site

Photo courtoisie

Rassurez-vous toutefois, les autres chambres sont tout aussi belles et conviennent aussi aux budgets un peu plus modestes. La décoration y est d’ailleurs moderne et de bon goût, contenant tout le nécessaire et bien plus! Vous pourrez garder la suite à 1285 $ pour les évènements spéciaux.

Photo Vanessa de Montigny

Une chambre hantée...

Photo Vanessa de Montigny

Photo Vanessa de Montigny

En 117 ans d’histoire, il y a fort à parier que plusieurs évènements se sont produits entre les murs de l’auberge. Pour ceux qui seraient fervents d’histoires de fantômes et qui ont le cœur assez solide, on vous propose de passer une nuit dans la chambre numéro 5.

La majorité des chambres du Manoir Hovey ont été aménagées par la suite, mais la chambre 5 n'a pas changé depuis l'époque d’Henry Atkinson. On suppose d’ailleurs que c’était sa chambre.

Photo Vanessa de Montigny

«Certains clients nous ont souvent mentionné avoir l’impression que quelqu’un les regardait pendant la nuit», nous a informés un employé.

Photo Vanessa de Montigny

Avis aux chasseurs de fantômes, vous pourriez bien être témoins de phénomènes étranges dans cette pièce. Gardez l’œil ouvert.

Et dans l’assiette?

Photo Vanessa de Montigny

Côté douffe, c’est le chef Francis Wolf qui est derrière les fourneaux du Hatley depuis 15 ans. Son expérience est impressionnante; au fil des années, il a pu perfectionner son art auprès de grands noms comme Alain Ducasse, Daniel Boulud et Charlie Palmer à New York ou encore Gary Danko à San Francisco.

Aujourd’hui de retour aux sources, il encourage les producteurs locaux et offre un menu inspiré du terroir dans une présentation moderne.

Photo Vanessa de Montigny

La soirée qui vous a le plus marquée à l’auberge?

«Je me rappelle une soirée où le pâtissier Patrice Demers était venu manger, sans réservation, lors d’une soirée très occupée. À l’époque, mon équipe de pâtisserie n’était pas tout à fait en place et le pâtissier était parti en plein milieu du service. Je paniquais! Servir un pâtissier expérimenté, pas de pâtissier, c’est stressant! Mais, somme toute, la soirée s’est très bien déroulée et il a apprécié son dessert!»

Photo Vanessa de Montigny

Photo Vanessa de Montigny

Est-ce différent et plus stressant de cuisiner pour des célébrités?

«Chaque client est important et nous veillons à ce que leur séjour ici soit pris au sérieux. C’est certain qu’il y avait des demandes spéciales et on passait plus de temps en cuisine pour la venue des Clinton, par exemple, mais ce n’était pas plus élaboré et notre travail était le même.»

Photo Vanessa de Montigny

North Hatley ou Montréal?

«Nous avons toujours fait de la cueillette sauvage et l’environnement, les alentours me restreignent à offrir une cuisine que je ne pourrais pas reproduire à Montréal. Et je suis heureux de ça! Ça nous incite à consommer local et sans vouloir ne rien enlever à la ville, nous avons une proximité avec la nature qui est différente.»

Photo Vanessa de Montigny

Comment devient-on le meilleur hôtel au Canada?

«On prend vraiment les commentaires au sérieux, autant positifs que négatifs. On essaye toujours de s’améliorer et de se renouveler pour offrir un produit fini qui répond aux attentes de la clientèle.»

– Francis Wolf, chef exécutif du Hatley au Manoir Hovey.

Photo Vanessa de Montigny

Et bien évidemment, en bons journalistes, nous avons testés ledit produit. Après une nuit passé au Manoir Hovey, nous étions reposés comme après une semaine de vacances dans le Sud. De l'arrivée au départ, nous étions guidés par les employés attentionnés et surpris du service roder au quart de tour.

Si vous songez séjourner au Manoir Hovey, nous vous conseillons fortement de goûter au menu dégustation huit services du Hatley et de profiter du magnifique décor sur leur terrain qui fait face au lac. Un séjour à vivre une fois dans une vie!