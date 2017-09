L’inspirante philosophie de Silya

Silya Kacel sait qu’elle ne peut pas voir les étoiles, ni les arcs-en-ciel, ni aller travailler pour la NASA, comme elle en a déjà rêvé. Mais sa philosophie est que pour chaque chose qu’elle ne peut pas faire, la vie lui offre autre chose en retour. Comme sa voix, a-t-elle confié lundi, au lendemain de sa prestation à La Voix junior, qui a ému le Québec tout entier.

Non-voyante de naissance et possédant une voix en or qu’elle a découverte à cinq ans, Silya Kacel a interprété la chanson Aimer de la comédie musicale Don Juan, dimanche soir, devant les regards émus d’Alex Nevsky, de Marie-Mai et de Marc Dupré.

À l’autre bout du fil, après une journée chargée d’émotions à l’école où les autres élèves n’ont cessé de la féliciter, l’Algérienne souhaite renforcer le message d’espoir qu’elle a livré dimanche à l’émission.

« J’ai un handicap, veut, veut pas. Il y a des trucs que j’aimerais faire, mais où c’est limité. Comme travailler à la NASA par exemple », dit-elle en riant.

« J’adore l’astronomie, je rêvais de ça, poursuit-elle. Je ne peux même pas voir les étoiles, ça doit être magnifique. Je ne peux pas voir un arc-en-ciel. Des fois, c’est difficile pour moi. Mais je sais que même si je ne peux pas voir tout ça, il y a des choses que je peux faire que d’autres ne peuvent pas. Il y a un équilibre. Il y a toujours quelque chose en échange de ma vue. (...) Je ne peux pas voir les étoiles, mais je peux chanter », dit-elle avec une maturité déconcertante.

À 14 ans, l’inspirante jeune fille souhaite dire aux jeunes de passer à travers les difficultés, qu’« il ne faut pas rester chez soi, sans rien faire, en se disant : je ne serai pas capable. Il faut foncer coûte que coûte, parce que c’est ça la vie, il faut en profiter quoi ! »

« Valoriser » le classique

Silya Kacel se remémore avec enthousiasme l’enregistrement de l’émission, qui a eu lieu cet été. C’est avec le son du bouton rouge qu’elle a compris qu’un premier coach, Marie-Mai, celle qu’elle a choisie, s’était retourné.

« J’ai entendu le son, une fraction de seconde, il y avait quelque chose qui n’allait pas. Pour moi, c’était impossible ! J’ai cru avoir une crise cardiaque, mon cœur battait super fort », raconte-t-elle.

« C’était le plus beau jour de ma vie. (...) Il y a plein de jours dont je pourrai dire que c’est le plus beau jour de ma vie, mais sérieux, ça va être un des faits les plus marquants. »

Silya aime plusieurs choses dans la vie, dont l’écriture et le judo. Mais, elle assure que c’est avec le chant qu’elle veut tenter de percer « tout le continent », dit-elle.

Mais, elle avoue être consciente que la musique pop est plus écoutée que la musique classique.

« Moi, j’aimerais valoriser le classique. Il y a des chanteuses d’opéra qui ne sont pas connues, mais qui sont super bonnes. J’aimerais montrer que le classique a sa place », conclut-elle.