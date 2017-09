Nathalie Normandeau citée à témoigner

L’ex-ministre Nathalie Normandeau est finalement contrainte à témoigner pour défendre les gouvernements du Québec et du Canada dans une poursuite de 150 millions $ intentée par une pétrolière américaine.

Mme Normandeau a reçu, le 18 septembre dernier, une citation à comparaître devant le tribunal d’arbitrage de l’ALÉNA, a appris notre Bureau d’enquête.

Elle devra donc se présenter les 4, 5 et 6 octobre, à Toronto, pour l’audition de la cause, mais sera accompagnée, à sa demande, par son avocat, Me Maxime Roy.

« Il semble que ma présence soit essentielle et indispensable », a déclaré Mme Normandeau lorsque jointe au téléphone.

Témoin clé

L’ex-ministre est considérée comme un témoin clé pouvant aider les gouvernements du Québec et du Canada à remporter leur différend contre l’entreprise Lone Pine.

Mme Normandeau était ministre des Ressources naturelles, en juin 2011, lorsque l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la loi 18 qui a révoqué tous les permis d’exploration et d’exploitation gazière et pétrolière dans le Saint-Laurent afin de le protéger.

La compagnie américaine soutient qu’elle détenait de tels permis et évalue ses pertes à 150 millions $.

Au mois d’août dernier, sur les ondes de la radio BLVD 102,1 où elle anime l’émission 100 % Normandeau, l’ex-ministre a annoncé qu’elle cessait sa collaboration auprès des deux gouvernements et n’irait témoigner pour leur défense que si elle en était contrainte.

Mme Normandeau a dit craindre que son propre procès pour fraude, complot et abus de confiance ressurgisse devant le tribunal de l’ALÉNA, sans que ses intérêts ne soient défendus.

Les avocats du Québec ont donc obtenu contre elle une citation à comparaître pour la contraindre à venir les aider, en retour de quoi Mme Normandeau pourra compter sur les services de son avocat.

Questionné sur le rôle de Mme Normandeau dans les procédures judiciaires, Affaires mondiales Canada s’est limité à répondre qu’il devait se défendre « vigoureusement ».

Date de procès

Par ailleurs, Mme Normandeau et ses cinq coaccusés, Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, Mario Martel, France Michaud et François Roussy se présenteront au palais de justice de Québec, ce lundi 25 septembre, afin de connaître la date de leur procès et le nom du juge qui présidera l’audience.

Le juge coordonnateur de la Cour du Québec, Jean-Louis Lemay, a demandé la semaine dernière à tous les avocats de lui communiquer leur agenda respectif « jusqu’en juin 2018 » afin de l’aider à établir la date du début du procès, qui risque de se dérouler sur plusieurs mois.

L’animatrice sera donc absente de son micro de 100 % Normandeau en ce lundi en raison de cette conférence préparatoire, et cette situation s’appliquera pour la durée du procès.