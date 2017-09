Plus amoureux que jamais

C’est officiel : Andrée Watters et Sylvain Cossette forment de nouveau un couple. Les deux chanteurs se sont retrouvés cet été, quelques mois seulement après avoir annoncé leur rupture, en février dernier.

« On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. On connaît de nouveau le bonheur. Cela faisait 10 ans que nous étions ensemble et nous avons traversé une crise comme beaucoup de couples », a raconté Andrée Watters, au bras de son amoureux à l’occasion du cinquième anniversaire de la boutique Sassy Avenue, vendredi soir dernier.

« Les gens nous voient heureux dans les magazines, mais la réalité c’est qu’on avait des problèmes comme tout le monde et qu’on avait des défis comme tout le monde. À un moment donné, on a pris des chemins différents, mais la vie nous a rapprochés. Alors, aujourd’hui, on est amour plus que jamais », ajoute-t-elle.