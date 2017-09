Post Malone bat un record de téléchargement sur Apple Music

Post Malone s’établit rapidement comme étant l’un des plus gros noms dans le domaine du rap aux États-Unis, et ce nouveau fait d’armes ne fera que l’aider.

Sa chanson Rockstar, à laquelle collabore 21 Savage, est devenue le morceau le plus téléchargé dans l’histoire d’Apple Music à sa première semaine de parution.

Rockstar, qui trône également au sommet du palmarès mondial sur Spotify, a été téléchargé à 25 millions de reprises en sept jours.

Le record appartenait précédemment à DJ Khaled et sa chanson I’m The One.

L’artiste de 22 ans détient déjà quatre morceaux certifiés platine, dont White Iverson et ses chansons ont été téléchargées à plus d’un milliard d’occasions sur les différentes plateformes d’écoute en ligne, selon The Verge.

La chanson Rockstar est le premier extrait du prochain album de Post Malone, Beerbongs and Bentleys, prévu d’ici la fin de 2017.