Quand les soins vont, tout va !

Notre système de santé, au Québec, n’est pas toujours à son meilleur, selon ce qu’on entend et ce qu’on lit un peu partout. Ce qui fait que lorsque celui-ci fait preuve d’humanisme et de compétence, il est important de le partager avec les citoyens afin de les rassurer.

Quand l’un des nôtres est malade, il est important pour les proches d’être mis au courant de ce qui le concerne en temps réel, car les émotions sont à fleur de peau, la fébrilité à son comble, et le temps semble interminable quand on ne sait pas ce qui arrive à l’être cher en détresse.

Suite à une expérience d’hospitalisation d’un proche à l’Institut de cardiologie de Montréal, laquelle a duré près de neuf semaines, tellement de beau en est ressorti qu’on ne pouvait pas passer ça sous silence. Non seulement des soins de grande qualité ont-ils été donnés à cet homme, mais le service exceptionnel envers toute notre famille est digne de mention.

Un travail d’équipe exemplaire fut exécuté sans répit de la part des médecins, des infirmier(ère)s, des technicien(ne)s, des préposé(e)s ainsi que du personnel de maintenance auprès de notre parent. Tous étaient également à notre disposition en tout temps pour répondre à nos moindres questions. Ils ne ménageaient pas leurs efforts pour nous faire parler quand ils sentaient notre tension, ou pour nous sourire quand ils voyaient que nous étions en manque d’empathie.

La belle ambiance qui régnait dans les lieux de soins distillait une énergie apaisante, chaleureuse et réconfortante, ce dont tout être humain a besoin dans ces moments difficiles.

C’est donc avec simplicité et gratitude qu’un patient, sa femme et leurs quatre enfants veulent dire ici et de tout cœur un gros MERCI à cette institution exceptionnelle ainsi qu’à sa formidable équipe.

La famille Z.

Vous venez confirmer ce qu’on entend souvent dire, à savoir que ce qui est cloche le plus dans notre système de santé, c’est justement l’entrée dans le système, alors qu’une fois que ce premier pas est franchi, les soins sont toujours d’une qualité exceptionnelle.