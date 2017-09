Restriction d'heures pour les camionneurs

MONTRÉAL | Des chambardements majeurs concernant les heures de livraison attendent les camionneurs qui sillonnent les rues de Montréal. Déjà, l'industrie qui représente les livreurs prévient la population que les aliments coûteront plus cher.

Dans le cadre de la séance du conseil municipal de Montréal, la dernière assemblée avant l'élection de novembre, l'administration a déposé les recommandations de la Commission permanente sur le transport et les travaux publics.

«Il est temps de revoir la place des camions dans nos rues en cohérence avec l'approche vision zéro. Nous souhaitons qu'une stratégie visant à moduler les heures de livraison des camions sur l'ensemble du territoire soit mise sur pied en concertation avec l'industrie et les autres partenaires impliqués. Un comité de travail sera mis en place rapidement à cet effet», a déclaré Aref Salem, responsable du transport au comité exécutif.

«On parle de moduler, pour les camions où la visibilité est moins bonne, les heures d'opération et on revoit ça avec le plan de camionnage, a expliqué Marc-André Gadoury, conseiller municipal de l'Équipe Coderre.

«Un camion qui a une mauvaise visibilité pourrait ne pas pouvoir circuler dans des heures critiques d'heures de pointe, quand on a beaucoup beaucoup de piétons», a-t-il ajouté.

Du côté de l'Association du camionnage, on affirme avoir entamé des discussions avec l'administration et qu'une analyse doit être faite.

«C'est certain qu'il y a une analyse qui doit être faite, les coûts des transporteurs d'année en année augmentent. Il faudra augmenter le nombre de camions qui devront effectuer certaines livraisons», a soutenu Marc Cadieux, président-directeur général de l’Association du camionnage du Québec.

M. Cadieux n'hésite pas à dire que le consommateur sera le premier touché. «Si on augmente le nombre de pièces d'équipement et la main d'oeuvre autour des livraisons, il y aura inévitablement des augmentations du coût de transport», a-t-il insisté.

Il se défend en disant qu'il ne s'agit pas de menace, mais d'une réalité. «Si on doit mettre plus de main d'oeuvre à livrer les mêmes choses qu'on le faisait, si on a moins de temps pour le faire, on devra doubler ou tripler dans certains cas les équipements», a poursuivi M. Cadieux, en mentionnant que plusieurs facteurs doivent encore être analysés.