Scott Disick et Sofia Richie : un couple qui fait jaser

Scott Disick, qui a longtemps partagé sa vie avec Kourtney Kardashian et qui a trois enfants issus de cette union, a été aperçu en compagnie de Sofia Richie.

Sofia, qui est de 15 ans sa cadette, a elle été repérée aux bras de Justin Bieber l'an dernier. Tout porte à croire que malgré leur différence d'âge et de parcours de vie, la paire forme désormais officiellement un couple, selon les plus récentes photos qui les montrent s'embrassant et se serrant dans leurs bras.

Les deux tourtereaux auraient même partagé des clichés ensemble, sur leur «story» Instagram respective.

Instagram

Lors d'un souper entre amis, le nouveau couple n'a pas caché son amour devant la caméra.

Scott and Sofia Richie are official. She says Scott is a great guy and devoted father, who is always striving to be successful in life. I'm guessing she doesn't watch KUWTK. Une publication partagée par North West (@norisblackbook) le 24 Sept. 2017 à 11h34 PDT

Une union qui n'a pas fini de faire jaser!