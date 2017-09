Une auto de 3 millions de $ sans radio

Depuis son dévoilement, l’Aston Martin Valkyrie soulève les passions. On la retrouve même sur la page couverture d’un livre québécois.

Or, cette voiture brille par l’absence d’une caractéristique dont sont équipées presque toutes les voitures. Même la Nissan Micra à 9988$. Pourtant, l’Aston Martin Valkyrie vaut environ 3 millions de dollars.

Et c’est la radio. En effet, ce supercar n’en est pas muni. N’allez pas non plus croire que vous pourrez insérer votre CD préféré de Céline Dion ou que vous y trouverez une prise USB dans laquelle vous pourrez brancher votre téléphone pour y faire jouer la musique qui se trouve sur ce dernier. Non.

Aston Martin Valkyrie 2018 Aston Martin

Chez Aston Martin, on vous force à écouter le V12 de 6,5 L qui peut révolutionner jusqu’à 11 000 tours/minute. N’est-ce pas la plus belle mélodie que l’on puisse écouter?

Ce n’est pas le premier supercar à ne pas être équipé d’une radio. En effet, la McLaren F1 n’en avait pas. Toutefois, elle était munie d’un lecteur CD.