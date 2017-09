CHRISTIN, André



De Rosemère, le 22 septembre 2017, à l’âge de 71 ans, est décédé M. André Christin, époux de Mme Hélène Provost.M. Christin était urbaniste conseil, ainsi que membre et juge de l’Ordre des Urbanistes du Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils unique Bernard Vincent MBA (Dr Francesca Proulx), ses belles-soeurs Lise Provost et Sylvie Verret (Donald), ses deux neveux, cousins, cousines et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 septembre de 19h à 22h au complexe funéraire:SAINTE-THÉRÈSE (450) 473-5934