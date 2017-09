150e du Canada: Warner Music va finalement «honorer» la chanson francophone

Après tout le marasme entourant sa compilation de 150 hits canadiens, Warner fait finalement amende honorable avec le second tome de sa compilation Covered In Gold.

Covered In quoi? Covered In Gold est une paire de compilations de reprises distribuées en deux tomes où le géant du disque à convié certains de ses artistes à reprendre des classiques parus au cours des 50 dernières années.

Sur la «face A» , livrée le 18 août dernier, on retrouve sept reprises d’artistes canadiens anglophones, dont une adaptation de Hand In My Pocket, le fameux hit d’Alanis Morrissette, par Scott Helman.

Aussi à souligner : l’excellent Matthew Good qui y reprend, Blown Wide Open de Big Wreck (comme quoi, la définition de «classique» a le dos large).

Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle

Il y a quelques jours, on dévoilait la «face B».

Mauvaise nouvelle: aucun artiste francophone n’y reprend de chanson.

Bonne nouvelle, toutefois: en réaction — ou pas — à la crisette entourant Canada 150, l’album se termine avec une une pièce chantée en français par Chantal Kreviazuk.

Puis, la question à 50$...

Quelle est la chanson?

L’ultime hit francophone des 50 dernières années paru sur Warner?

«Ze» toune qui accompagne des immortelles comme Hey, Hey, My, My de Neil Young (reprise ici par Billy Talent)?

Le plus fort c’est mon père de Lynda Lemay!

Oui, oui!

Giphy Toute la gamme d'émotions me traversant en apprenant la nouvelle, telle que recréée par Nicolas Cage. Gardons espoir

Warner prévoit livrer un vinyle double de la compilation le 24 novembre. Deux autres faces devraient donc être dévoilées d'ici là. Est-ce qu'on retrouvera davantage de classiques en français? À suivre!

Bref, ce 150e anniversaire aura été divertissant d’un bout à l’autre!