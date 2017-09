7 bonnes raisons d'aller en Occitanie

L'Occitanie, nouvelle région administrative située dans le Sud-Ouest de la France, regroupe les anciennes régions du Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Si la dénomination est récente (près d’un an), les trésors dont elle regorge ne le sont pas. Loin de là.

Toulouse, «Ville rose» est le point central incontestable parce que c’est la capitale de la région. Trois vols directs par Air Transat sont possibles pendant la haute saison. Enfin, il y a des chances que votre avion soit un Airbus, fierté de la région, où le constructeur a son siège mondial.

Quatrième ville après Paris, Marseille et Lyon, Toulouse doit son nom à la brique rouge utilisée par les Romains pour les maisons et qui prend la couleur rose, une fois cuite.

1. Le quai de la Daurade à Toulouse

Pour les familles, la multitude d’aires de jeux qu’offre la région est un atout. C’est le cas au quai de la Daurade à Toulouse, où jeunes et moins jeunes pourront toujours profiter du toboggan tandis que l’adulte accompagnateur savourera son café/rosé, selon l’heure. À chacun son truc.

COURTOISIE

Du quai, privilégier l’option de balades en bateaux pour (re)découvrir le canal du Midi ou la Garonne, ainsi que tous les ponts de cette ville, qui «conjugue joyeusement patrimoine et art de vivre».

2. La meilleure pizza du monde

À Tournefeuille se trouve le tout premier restaurant de Mongelli Pizza, dans laquelle est conçue la meilleure pizza du monde. Sa pizza «classica» est triple champion du monde. Rien que cela. Comme ailleurs dans le monde, il est possible de commander ou de manger sur place.

3. La terrasse de Cordes-sur-Ciel

À moins d’une heure de Toulouse, ce village enchanteur vous rapprochera du ciel... Bâti en 1222 par le Comte de Toulouse, il a été baptisé «village préféré des Français» en 2014. Avec ses boutiques et ses bâtiments figés dans le temps, il offre aux curieux la chance de pousser un énième ouf de stupéfaction. Tout en haut de la ville, la vue de la terrasse est à couper le souffle. Pas étonnant qu’Albert Camus, comme tant d’autres, ait succombé à son charme: «Le voyageur qui, de la terrasse de Cordes, regarde la nuit d’été sait ainsi qu’il n’a pas besoin d’aller plus loin et que, s’il veut, la beauté ici, jour après jour, l’enlèvera à toute solitude.»

Fotolia

4. Le pont Valentré à Cahors

Connue grâce à ses vins vendus par la SAQ, cette ville millénaire est joignable depuis Toulouse en train. À deux pas de la gare se dévoilera alors le «plus beau pont de France»! Vieux de plus de 700 ans, il est inscrit depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cadre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Fotolia

Si la soif vous titille, vous êtes dans le pays du Malbec et, ici comme ailleurs, pas besoin d'attendre l’apéro. Profitez-en pour visiter des vignobles. Et pourquoi pas un de ceux dont vous pourrez boire les produits au Québec?

5. Le château de Foix et l’indéboulonnable cité de Carcassonne

Si l'envie des châteaux vous prend, commencez par celui de Foix. Plus «petit», il est vous plongera dans le Moyen Âge. C’est le moment pour faire une incursion dans l'univers des cathares: de Roger de Carcassonne à Henri IV qui devient roi de France, vous saurez tout.

Fotolia

Pour le reste, il faudra reprendre la voiture. Direction Carcassonne pour voir l’une des plus belles attractions de la région. Cette cité médiévale toujours habitée dispose de 52 tours et de 3 km de remparts. Il faut goûter le plat régional: le cassoulet. De préférence à midi, le temps de le digérer avec les escaliers du lieu...

STÉPHANE WAFFO / AGENCE QMI

6. Promenade du Peyrou de Montpellier

Tant qu’à y être, offrez-vous le luxe d’une visite à Montpellier. Deuxième ville de la région avec ses 435 000 habitants, elle charme dès la première minute grâce à son tramway artistique, sa place de la Comédie, ses places romaines, son jardin des plantes, etc. Tous les dimanches, lors des dimanches du Peyrou, des marchands s’installent sur la promenade du Peyrou et proposent différents objets, meubles, bibelots, œuvres d'art et livres anciens.

STÉPHANE WAFFO / AGENCE QMI

7. La plage de Serignan

Après les visites, il vous restera l’envie du muscat de Frontignan. Faites un crochet par cette ville et sa coopérative qui propose ce trésor du coin.

Faites aussi le grand écart pour voir Sète, la ville de Georges Brassens.

Il sera ensuite temps de vous reposer. Avec sa plage, la commune de Sérignan est un remède adéquat. Fuyez le soleil que recherchent les touristes et optez pour un plongeon dans la Méditerranée... idéalement après 17 h, heure à laquelle certains stationnements ferment leur caisse. Besoin d’un peu de confort? Au restaurant Latino Beach, il y a de longues chaises et un charmant gentleman qui prendra votre commande... de Cuba libre.