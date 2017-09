Andrew Scheer défend la nomination d’une députée antiavortement

OTTAWA | Le chef du Parti conservateur se défend d’avoir désigné une députée antiavortement à la présidence du comité permanent de la Condition féminine, un choix qui a soulevé l’indignation des libéraux et néodémocrates.



«Je pense que les Canadiens peuvent comprendre que dans un comité chargé de défendre l’intérêt des femmes, on voudrait que la présidente soit quelqu’un qui défend réellement les droits des femmes», a réagi Justin Trudeau en conférence de presse à Ottawa, mardi.



Le leader conservateur Andrew Scheer a choisi l’Albertaine Rachael Harder pour occuper la présidence du comité parlementaire chargé de faire avancer les droits des femmes au pays.



Cette dernière est bien connue pour ses positions antiavortement.



Or, plus tôt en matinée, lors d’une rencontre du comité, les députés libéraux et néodémocrates qui y siègent ont décidé de quitter abruptement la table en guise de protestation.



M. Scheer a plus tard défendu son choix, soulignant que des députés libéraux, dont un ministre, partagent l’opinion de Mme Harder sur la question de l’avortement.



Le bras de fer que se livrent libéraux et conservateurs paralyse donc jusqu’à nouvel ordre le travail du comité permanent de la Condition féminine.