GODIN, Roger



À Montréal, le mercredi 13 septembre 2017 est décédé, à l'âge de 61 ans, Roger Godin, fils de feu Cécile Hupée et Gérard Godin et frère de feu Monique et Michel.Il laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Madeleine, Raymond (Carmélie), Thérèse (Robert), Marie (Talal), Denise et Jean ainsi que ses neveux, sa nièce, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 28 septembre 2017 de 14h à 17h et de 19h à 20h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h30 directement au salon.